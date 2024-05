Građanima Srbije počeli su stizati pozivi za vojne vježbe: "Ne znam koje su procedure, ali ne želim da me mobiliziraju u slučaju rata"

Posljednjih nekoliko tjedana na adrese građana u Srbiji dolaze pozivi za vojne vježbe.

Na stranici Ministarstva obrane nalazi se poziv osobama iz rezervnog sustava kao i raspored i mjesta vojnih vježbi unutar Srbije.

Jedan takav poziv dobio je i 31-godišnjak koji godinama živi i radi u Beogradu koji poziv primio poštom, tj. našao ga je u sandučiću.

"Javili su mi se iz vojnog odsjeka, odnosno bivše mjesne zajednice u Zvezdari i rekli da je u pitanju poziv za vojne vježbe. Objasnili su da rade upis u rezervni sustav i da se moram prijaviti", rekao je Bojan D. koji se na poziv ne namjerava odazvati i dodao da su i drugi muškarci iz njegova rodnog mjesta dobili isti poziv.

Pročitajte i ovo komentirao i presudu Vučić konsterniran događanjima u Hrvatskoj: "Kako sad Europa ne reagira?"

"Ne želim ići u vojsku, ne znam koje su daljnje procedure, ali ne želim da me mobiliziraju u slučaju rata", rekao je za Novu.rs.

I nije jedini koji se ne namjerava odazvati, unatoč tome što se radi o zakonskoj obvezi, s obzirom na to da odlazak na vježbe znači izostanak s posla i fakulteta.

Prema Zakonu o vojnoj, radnoj i materijalnoj obvezi, osobe iz rezervnog sustava mogu biti pozvane na vojne vježbe najviše 90 dana u tijeku jedne godine. No, ignoriranje poziva može rezultirati novčanim ili zatvorskim kaznama.

Pročitajte i ovo prepucavanje ide dalje Bulj žestoko odgovorio Mlinariću: "Ćipu se može samo žaliti. Izdao je brata prvo, onda prijavio Plenkovića pa digao ruku za njega"

Ako se osoba ne odazove pozivu ili svoj izostanak ne opravda, morat će platiti 10 000 do 50 000 dinara (u eurima se radi o iznosima od oko 85 do oko 420 eura), ili može biti zatvorena i do 60 dana.