Svjetski moćnici stižu pod Srđ: "Svijet se brzo mijenja, ratišta se brzo mijenjaju"

A grad ispod Srđa, iduća dva dana, bit će destinacija brojnih svjetskih moćnika. U Dubrovniku je sve spremno za veliki summit Inicijative triju mora. Polako se okuplja politička i gospodarska elita, više od tisuću sudionika, a sve prate službe sigurnosti na terenu. Održan je i okrugli stol na temu sigurnosti i stabilnosti.

Uoči velikog političko-gospodarskog okupljanja u Dubrovniku sve sigurnosne službe su na nogama. Sigurnost je i ključna tema razgovora na forumima koji su počeli. Sigurnosni izazovi mijenjaju se velikom brzinom, kao i metode ratovanja, poručuju stručnjaci okupljeni u Dubrovniku.

“Svijet se brzo mijenja, ratišta se brzo mijenjaju. Stvari su se bitno promijenile, politika geostrateška, pozicija Europe i Hrvatske. sve se to bitno i radikalno mijenja”, rekao je Ivica Lučić, rektor Sveučilišta obrane i sigurnosti “Dr. Franjo Tuđman”.

Sudionici Incijativu Triju mora vide kao srednjoeuropsku poveznicu, strateški okvir koji pridonosi jačanju sigurnosti i otpornosti Europe. Poljski veleposlanik pak Rusiju vidi kao opasnost za cijelu Europu.

Paweł Czerwiński, veleposlanik Republike Poljske u Republici Hrvatskoj. Foto: Dnevnik Nove TV

“Rusija ne želi imati demokratske i slobodne države koje bi za nju bile izazov, svakako joj je takva država potencijalno ugrožena. Nitko ne smije reći moja je kuća na kraju sela, mene to ne zanima”, rekao je Paweł Czerwiński, veleposlanik Republike Poljske u Republici Hrvatskoj.

U Dubrovniku se na okruglom stolu razgovaralo i o suradnji obrazovnih institucija i fakulteta kada je u pitanju sigurnost i vojna obuka.

“Danas obrana više nije nešto što se može postići samo tenkovima, već moramo sagledati cijeli spektar, od civilno-vojne interakcije do uobičajenih kinetičkih elemenata koji su na kraju obrane. A to znači da moramo istražiti više dimenzija, istražiti složenije scenarije, a to se najbolje može učiniti zajedno”, rekao je Klaus Beckmann, rektor Helmut-Schmidt-Universität.

Stručnjaci pišu strategije i planove, a političari bi ih trebali provoditi, no strategije su političarima često samo slovo na papiru.

“Rekao bih da moramo uložiti puno vremena i truda u komunikaciju s njima i pripremu za zadatke i one koji su na pozicijama. Moramo im biti u stanju komunicirati rizik vezan uz dugoročne i kratkoročne odluke jer moraju biti svjesni toga, a ponekad je stvarno teško predvidjeti sve implikacije”, rekao je Josef Prochazka, Centar za sigurnost i vojnostrateške studije, Češka.

Sigurnost, energetika, gospodarska suradnja, u ova tri dana Dubrovnik će biti sjedište brojnih političara, eksperata i gospodarstvenika okupljenih oko tri mora Baltika, Jadrana i Crnog mora, ali i pridruženih članica.