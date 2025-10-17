Dubrovačkoj policiji nije sjela gradonačelnikova izjava da se kokain šmrče na svakom kantunu: Evo što su napisali

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković upozorio je u srijedu da je konzumacija droga postala ozbiljan društveni problem, dodavši da se u Dubrovniku kokain šmrče na svakom kantunu, a količina mjesečne potrošnje može mjeriti u kamionima, a ne gramima.

Povodom tim izjava oglasila je PU dubrovačko-neretvanska, a njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Slijedom većeg broja zaprimljenih novinarskih upita koji se odnose na aktivnosti Policijske uprave dubrovačko-neretvanske u suzbijanju trgovine i konzumacije droge izvješćujemo sljedeće: Policijska uprava dubrovačko-neretvanska je u posljednjih pet godina, odnosno od 2020. godine do danas, podnijela 477 kaznenih prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.



U istom razdoblju zbog konzumacije droge prekršajno je prijavljeno gotovo 4 tisuće osoba, konkretno njih 3.994.



U promatranom petogodišnjem razdoblju u ukupno 4297 zapljena realiziranih kroz uličnu redukciju droga i u sklopu operativnih akcija, od kojih je dio poprimio i međunarodni karakter, zaplijenjeno je gotovo 315 kg marihuane, 256 kg heroina, 756 kg kokaina, gotovo 22 kg amfetamina, preko 93 tisuće komada lijekova koje se nalaze na popisu droga i čak 1.660 komada stabljika marihuane.



Držimo važnim istaknuti kako je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska u navedenom razdoblju dobila dva prestižna godišnja priznanja Ministarstva unutarnjih poslova na temelju aktivnosti u sklopu brojnih operativnih akcija koje su rezultirale zapljenom većih količina droga, uhićenjem i kazneno-pravnim procesiranjem osoba koje su se bavile krijumčarenjem i preprodajom droga.



Prema službenim i javno objavljenim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Republike Hrvatske broj osoba po prvi put liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Dubrovačko-neretvanskoj županiji je u posljednjih pet godina gotovo podjednak, te ih je tako 2020. g. evidentirano 204, 2021.g. - 208, 2022. g. - 222. 2023. g. - 205 i 2024. g. - 213 iz čega ne proizlaze značajna odstupanja koja bi ukazivala na trendove rasta broja ovisnika na području ove Županije, dapače njihov je broj u posljednje dvije godine u padu.



Osim brojnih represivnih aktivnosti, ova Policijska uprava provodi i brojne sustavne preventivne aktivnosti usmjerene na učenike osnovnih i srednjih škola kojima policija svake godine, kontinuirano posljednjih 13 godina, održava predavanja na temu prevencije ovisnosti. Samo u posljednjih pet godina predavanjima je obuhvaćeno oko 8 000 učenika i 800 roditelja.

Isto tako, Postaja prometne policije Dubrovnik je u sklopu svojih preventivnih aktivnosti u promatranom petogodišnjem razdoblju kroz razne javne tribine i preventivne projekte educirala preko 5 tisuća djece, mladih i građana kako o sigurnosti u prometu, tako i o prevenciji zlouporabe droge i alkohola koji su nerijetko uzročnici prometnih nesreća.



Na kraju želimo naglasiti da je prema najnovijem istraživanju turističke agencije Riviera Travel, Dubrovnik zauzeo prvo mjesto na ljestvici najsigurnijih gradova Europe. Grad je ocjenjivan na temelju niske razine kriminala i minimalnog porasta njegove učestalosti u posljednjih pet godina, a dobio je impresivnu sigurnosnu ocjenu od 44,1 — najnižu među svim promatranim destinacijama.



Sve navedeno je potkrijepljeno službenim podacima ne samo policije već i drugih relevantnih institucija i držimo da je kao takvo dokaz uspješnosti policije u suzbijanju ove vrste kriminaliteta, i kontroli koju policija ima nad kriminalitetom droga, poručila je policija.