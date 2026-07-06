Don Damir Stojić: "Živimo u posljednjim vremenima, a moguće da je Adolf Hitler u raju"

Poznati svećenik don Damir Stojić, čije su izjave nerijetko podizale prašinu u javnosti, sudjelovao je u projektu Kristijana Jalšića "Posljednjih pet minuta života" te govorio o Bogu, vjeri, svećenicima, raju, paklu...

Odgovarajući na pitanja, Stojić je prvo ustvrdio da Bog postoji, a na pitanje što ako ipak ne postoji, uzvratio je da njemu to nije opcija.

Rekao je i da je najgore što su mu ljudi napravili to što su ga ogovarali i klevetali, a ogovaranje je ujedno i najgore što je Stojić radio drugima, uz klevetanje i to što im nije davao dovoljno vremena. Rekao je i kako smatra da ga titula popularnog svećenika nije uzoholila.

“Mislim da nije jer uvijek sam imao ljude oko sebe koji su bili zaduženi za moju poniznost”, odgovorio je.

Istaknuo je kako je svećenik koji je uvijek dostupan svima te da smatra kako mu ostali svećenici nisu zamjerali na njegovoj popularnosti.

Na pitanje koji je najveći grijeh svećenika, Stojić poručuje: "Oholost, zavist. Ne računam, ove jasne grijehe kad se netko opije, seksualne prijestupe, ovako općenito možda zavist i lijenost."

Ustvrdio je i da nitko nije savršen, ali celibat u Crkvi funkcionira.

"Funkcionira, naravno, nije nitko savršen, ali to je jedna institucija postavljena od Krista i funkcionira. Griješe li svećenici bludno kao i laici, to ne znam, ne vodim statistiku", odgovara don Damir.

Također, rekao je kako smatra da Isus danas ne bi u potpunosti bio zadovoljan svećenicima, ali da je bio uvijek uz one koji su ga zatajili, odrekli ga se, izdali. Stojić ističe kako su ga više povrijedili nevjernici nego vjernici te da se nada da će ići u raj.

"Moguće je ići u raj bez odlaska na mise jer je Bog velik, Bog je ljubav i može svakoga spasiti. Molitvom se ne može nikoga izbaviti iz pakla, to je definitivno kraj", odgovorio je na pitanje o raju.

Potom ga je voditelj upitao je li moguće da je Adolf Hitler u raju?

“Ne znam, sve je moguće uz Božje milosrđe, zadnji njegov dah ako je zavapio 'Isuse, smiluj mi se', onda je moguće", odgovorio je Stojić.

"Mislim da ne, ne, ja to ne vjerujem", odgovorio je na pitanje jesu li ljudi nastali od majmuna. "Adam i Eva su slika i prilika božja", dodao je.

Duše nerođenih beba također, rekao je, mogu u raj. "Radi se o duši koja je racionalna duša, nebo je potpuno druga dimenzija", pojasnio je.

Na pitanje živimo li u posljednjim vremenima odgovorio je da smo u njima već 2000 godina.

"Posljednja vremena počela su Isusovim uzašašćem i traju već dvije tisuće godina. Čini se puno, ali nije", rekao je, no ne bi, kaže, pogađao kada će se Isus vratiti.

Na pitanje misli li da će on sam završiti u raju odgovorio je da se nada da je tako, a zaključio je i da bi se u zadnjim trenucima pokajao za sve svoje grijehe te pozvao i druge da se obrate.

Što će mu Isus reći kad on sam dođe u raj?

"Dobrodošao, volim te", zaključio je Stojić.