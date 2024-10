DP se konačno oglasio oko Vučića: "Sud u Haagu je presudio da je Srbija izvršila agresiju na Hrvatsku!"

Izjavu srbijanskog predsjednika Vučića da stav premijera Plenkovića o agresiji na Hrvatsku 1991. Srbija vidi sto posto drugačije, saborski su zastupnici i iz vladajućeg DP-a i iz oporbe u četvrtak kritizirali, ocijenivši da je dolaskom Vučića Vlada RH 'doživjela poraz na vlastitom terenu'.

"Premijer Plenković je govorio o agresiji iz 1991., a ja sam rekao da Srbija stvari vidi sto posto drugačije ili potpuno drugačije na Hrvatsku, ali ću biti otvoren. Za naš je važno otvoriti iskreni dijalog s Hrvatskom i bez obzira na sve nas, koji zbog osobnih razloga ne mogu uvijek blagonaklono gledati na te odnose, važno je gledati ih na drugačiji način i otvoriti ih", izjavio je novinarima Vučić u srijedu u Dubrovniku gdje je sudjelovao na samitu Ukrajina – Jugoistočna Europa.”

Te su riječi srbijanskog predsjednika Vučić naišlo na oštru osudu i zgražanje zastupnika Hrvatskog sabora.

Josić: Međunarodni sud u Haagu jasno rekao, Srbija je izvršila agresiju na Hrvatsku

Zastupnik Tomislav Josić (DP), koalicijski partner HDZ-a, mišljenja je da se sada vjerojatno Vučića pokušava pridobiti da bude na strani Ukrajine, ali, kako procjenjuje, nije siguran da će ga pridobiti nego će uvijek biti na strani Rusije.

"Meni je nedopustivo da Vučić dođe u Dubrovnik i priča o svom viđenju Domovinskog rata. Ima samo jedno viđenje - da su oni izvršili agresiju na Hrvatsku, a to je i Međunarodni sud u Haagu jasno rekao. Nemamo mi nikakve dvije istine”, poručio je Josić.

Nedopustivim smatra da predsjednik Srbije Vučić, koji je 1995. u okupiranoj Glini držao huškačke govore, šeta Dubrovnikom i priča takve stvari o Domovinskom ratu jer, ističe Josić, 'četnici i JNA su razarali taj grad na sablazan cijelog svijeta'.

"Ja nikada ne bih Vučića pozvao u Dubrovnik, a ako su ga već zvali, trebali su iskoristiti priliku da pričaju o odšteti logorašima, povratu kulturnog blaga, o optužnicama koje još uvijek ima veliki dio branitelja, o ratnoj odšteti, nestalima i kada se sve te stvari riješe, onda možemo pričati o nekim dobrosusjedskim odnosima”, poručio je.

Na pitanje hoće li pozivnicu Vučiću prigovoriti svom koalicijskom partneru HDZ-u, Josić je odgovorio da on uvijek kaže što misli, apsolutno nema problema reći to i u sabornici, napomenuvši da DP nije bio organizator tog skupa niti je bilo tko iz njihove stranke sudjelovao.

"Mi ćemo to sigurno iskomunicirati s našim koalicijskim partnerima, bilo u nekakvoj saborskoj raspravi ili na nekakvom sastanku u manjem krugu ljudi, ali sigurno je da ćemo reći što mislimo o tome”, poručio je Josić.

Dodao je kako vjeruje da 'oni njega pokušavaju nekako pridobiti, ali mislim da od toga ništa, no, ako oni smatraju da imaju način da ga nekako pridobiju na stranu da bude za Ukrajinu, neka nekako pokušaju'.

"Degutantno je da osoba koja je huškala Srbe na Hrvate, koja je smatrala da Glina nikada ne treba biti Hrvatska i koji je bio desna ruka četničkom vojvodi (Vojislavu Šešelju) bude pozvana od strane Hrvatske i dođe na takav samit, drži lekcije Hrvatima usred Dubrovnika koji je granatiran i to onda kada je upravo taj čovjek promovirao tu politiku”, izjavio je predsjednik Mosta Božo Petrov Vučićevim dolaskom i izjavama.

Petrov potpuno neprihvatljivim smatra 'da takav čovjek drži lekcije Hrvatskoj, da nikada ne prizna zločine koje su on i njegovi pajdaši počinili prije 25 godina, a da o svemu tome Hrvatska šuti'.

"Izjaviti usred Hrvatske i Dubrovnika da on potpuno drugačije vidi događaje koji su se zbili prije 25 godina, gdje su naši ljudi ubijani i mučeni, ne znamo im za grobove, za mene tako nešto istolerirati trebate imati želuca. Ne znam zašto su predsjednik Vlade i svi koji su ga pozvali, šutjeli”, ustvrdio je.

Taj čovjek, dodao je, prije nego dođe u bilo koji hrvatski grad treba priznati da su se dogodili zločini te osuditi agresiju Srbije na Hrvatsku.

"A najveći 'fail' Vlade je što se zbog istog tog čovjeka mijenjao dokument koji se trebao potpisati i koji docira što će stajati u tom ugovoru”, ustvrdio je Petrov.

Pavliček: Vučić je došao kao gost i očitao bukvicu domaćinima, tako je to izgledalo

Vlada je doživjela neugodan poraz na vlastitom terenu, ocijenio je predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček.

"Vučić je došao kao gost i očitao bukvicu domaćinima, tako je to, nažalost, izgledalo. Vrlo se bahato ponašao, iznosio svoja stajališta o Domovinskom ratu u gradu koji je bio razoren, otvoreno rekao da ima 100 posto drugačije mišljenje od hrvatske Vlade (...) . Pored toga što nisu zvali predsjednika vlastite države, zvali su predsjednika druge države, koji nam je još očitao bukvicu o stvaranju hrvatske države”, naveo je i naglasio kako je to neprihvatljivo.

Bauk: Vučić nije u Dubrovniku rekao ništa što inače ne govori

SDP-ov zastupnik Arsen Bauk poručuje da se vrlo dobro znalo prije slanja poziva na samit tko je Vučić i kakve stavove ima.

"Vučić u Beogradu i Vučić u Dubrovniku su jedna osoba, tako da ne znam što je tu čudno. Što je on drugačije rekao u Dubrovniku nego što je rekao u Beogradu? Znamo tko je dobio poziv, znamo njegove stavove i on nije jučer rekao ništa što inače ne govori, a ego premijera je očito bio toliko velik da je sebi dopustio da u Dubrovnik zove predsjednika Srbije, a ne predsjednika Hrvatske”, mišljenja je Bauk.

"Vučić dlaku mijenja, ćud nikada", komentirala je, parafrazirajući staru izreku, Sandra Benčić (Možemo!).

"Njegove izjave nas ne trebaju iznenađivati, a Plenković je sam sebe doveo u tu situaciju da mu Vučić usred Dubrovnika izjavljuje to što izjavljuje. I to zato što je htio biti faca. Radi samit ne sagledavajući tri koraka unaprijed što to znači u odnosu na Vučićevu poziciju i njegov ples između Rusije i EU, i u odnosu na njegov odnos prema BiH i pitanje Dodika”, zaključila je.

