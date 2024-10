Ivana Petrović otkrila detalj sa zatvorenog sastanka: "Vučić je Plenkoviću dobacio da se s time uopće ne slaže"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Dubrovnik, gdje je održan samit za pomoć Ukrajini. S hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem ondje je održao konferenciju za medije, a sve je pratila urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.

"Po meni je glavni naglasak da je Zelenski izjavio da na idućoj konferenciji – ova u Ramsteinu je odgođena, ali sljedećem takvom formatu – očekuje poziv Ukrajini za priključenje NATO-u. Ako se to doista dogodi, bojim se da bi se mogla dogoditi još već eskalacija rata na ukrajinskim bojištima", objasnila je.

Ukrajinskog predsjednika pitala je u kojem diplomatskom okviru misli završiti rat.

"Podsjetila sam ga je Hrvatska od početka agresije 1991. godine bila u stalnom diplomatskom procesu i pregovorima, a da je rat završila u okviru diplomacije Ujedinjenih naroda. On je nedavno odbio kinesko-brazilski mirovni plan nazvavši ga mogućom kapitulacijom Ukrajine", podsjetila je Petrović.

Pitala ga je i misli li da se rat može završiti bez velikog okvira i bez zemalja globalnog juga.

"Što se tiče mirovnog plana i kako će se povezati s Putinom, s Putinom to nema veze. To je plan jačanja Ukrajine, geopolitički i na bojišnici, i to u potpunosti ovisi o političkoj volji naših partnera jer radi se o jačanju prije počinjanja dijaloga s agresorom. To je premosnica do mirovnog samita, s obzirom na to da Ukrajina želi računati na pravedan mir i nije bitno hoće li se Putin s tim suglasiti ili ne. Važno je da učinimo taj napor i da ojačamo Ukrajinu jer ćemo tako imati bolju poziciju u pregovorima", odgovorio je Zelenski.

Tijekom konferencije za novinare stigao je i tekst Dubrovačke deklaracije.

"Na pet stranica ne spominju se ni pritisak ni sankcije, oko čega je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić digao veliku buku. To je buka za njegove unutarpolitičke prilike. Rekao je da to neće potpisati ako se budu spominjale sankcije Rusiji, ali one se ne spominju ni u prethodna dva dokumenta iz Tirane i Atene", napomenula je Petrović.

"Naime, sankcije ne može ni određivati 12 država jugoistočne Europe, od čega su samo četiri članice Europske unije, a šest članice NATO-a. To određuju veliki multilateralni forumi, Europska unija i NATO savez na čelu s SAD-om", objasnila je.

Mora reći, ispričala je, što je neslužbeno doznala o sastanku je bio zatvoren za javnost.

"Kada je premijer Plenković rekao da smo u Dubrovniku, gradu koji je teško ranjen velikosrpskom agresijom, Vučić je dobacio da se s time uopće ne slaže", istaknula je urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV.

