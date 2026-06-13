Luksuz za odabrane: Pogledajte koliko danas košta kilogram lubenice na Dolcu

Na tržnice su stigle prve lubenice, ali ne s domaćih polja. Prve količine doputovale su čak iz Maroka. Cijena od 2,5 eura za kilogram mnogima je previsoka.

"Mislim da je to previše za nas umirovljenike, mi uglavnom kupujemo u centrima gdje su cijene znatno niže. Znam da je uvijek onome tko proizvodi malo, a nama koji kupujemo je puno, ali svatko prema svom džepu", kazala je Gordana iz Zagreba.

Cijene lubenice - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Dok god imamo ovu Vladu, nama je odlično, odlično. Ne znam jesu li lubenice voće ili povrće, ali što je puno, puno je. Zdravo je, ali je puno, pa onda možemo gledati, i to nešto znači", izjavila je Jelka iz Zagreba.

"Što ćete za 400 eura kupiti? Platiti režije i doviđenja", rekla je Ana iz Zagreba.

2022. godine prosječna cijena lubenice na tržnici iznosila je 94 centa. Danas iznosi 2,35 eura, što znači da je u samo četiri godine lubenica postala dva i pol puta skuplja.

Cijene lubenice - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Lani do prosinca Hrvatska je uvezla gotovo 19.600 tona lubenica, vrijednih više od 10 milijuna eura. Kraljica ljeta na naše stolove najčešće stiže iz Grčke, Albanije i Italije.

"Lubenica je marokanska i cijena je kod mene dv eura i prekrasna je i možete je probati i vi. Kod mene cijena nije velika i jako je velika potražnja", napomenula je Ivana, prodavačica.

Lubenice s naših polja još ćemo malo pričekati. Domaća proizvodnja u godinu dana pala je za gotovo 1500 tona, no mnogi proizvođači i dalje ne odustaju. Među njima je i Dražen, čije lubenice rastu - vjerovali ili ne - usred Zagreba.

"Evo tu se zametnula jedna lubenica koja je uspjela do neke solidne veličine narasti, mogla bi oko 10. 7. sazrijeti", rekao je Dražen pokazujući lubenicu iz polja.

Cijene lubenice - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Kao i većina poljoprivrednika, i on se bori s vremenskim ekstremima, no unatoč tomu očekuje urod od oko 15 tona. Cijena njegovih lubenica više je nego pristupačna pa ne čudi da gotovo sve proda na kućnom pragu.

"Cijena će ove godine biti nešto veća nego prošle godine, prošle godine je bila 60 centi, a ove godine će biti cijena 70 centi. Jako je velika potražnja, zbog ograničene količine mi ih nemamo raspoložive u svakom trenutku", izjavio je Dražen Vrljić, proizvođač lubenica iz Ježdovca.

Cijene lubenice - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Prve veće količine domaćih lubenica na tržište bi trebale stići tijekom srpnja. Interes kupaca ne jenjava, a domaći proizvođači nadaju se da će to potvrditi i ovogodišnja sezona.