U samom srcu Varaždina, tik uz romantične zidine Starog grada, nalazi se dom koji se ne prodaje samo kvadratima već osjećajem. Osjećajem lakoće, svjetlosti i mira. Osjećajem da ste, čim zakoračite unutra, ondje gdje trebate biti. S privatnim dvorištem, obiljem svjetla i prostorom koji diše, ovaj stan, koji možete pronaći na platformi Bijelo jaje, stvoren je za one koji žele živjeti lijepo, mirno i s lakoćom.

Ova suvremena, pažljivo projektirana novogradnja prostire se na tri etaže, savršeno odvojene, ali funkcionalno spojene u cjelinu koja diše. Južna orijentacija osigurava obilje dnevnog svjetla, a privatno dvorište na sjeveru poziva na predah. Onaj tih, ugodan, kad vam ništa ne treba osim šalice kave i laganog povjetarca među zelenilom.

Dom koji vas voli natrag: Tri etaže mira, svjetla i ugode u srcu Varaždina (Foto: Bijelo Jaje/PLOR INVEST D.O.O.)

Dom s ritmom koji prati vas, a ne obrnuto

Ovdje se živi bez žurbe. Prizemlje vas dočekuje direktno iz natkrivenog parkirališta, a uz ulaz nalazi se i poseban prostor od 32 m² s vlastitim ulazom, idealan za kućni ured, mali studio, teretanu ili sobu za hobije.

Prvi kat nosi glavnu životnu dinamiku – otvoreni dnevni boravak, kuhinja i blagovaonica izlaze na polunatkrivenu terasu.

Drugi kat rezerviran je za mir i odmor. Glavna spavaća soba s vlastitom kupaonicom i walk-in ormarom, još jedna spavaća soba, dodatna kupaonica i balkon – prostor za buđenje uz prve zrake sunca i tišinu iznad grada.

Suvremen i tih luksuz

Stan je osmišljen za suvremen, udoban život, s promišljeno biranim detaljima koji spajaju toplinu, tišinu i sigurnost, uz mogućnost dodatne luksuzne nadogradnje poput privatnog dizala.

Natkriveno parkiralište za dva automobila pruža izravan ulaz u stan, bez obzira na vrijeme vani. A onda, kad zatvorite vrata za sobom, preostaje samo uživati u tišini.

Više od nekretnine: to je osjećaj doma

Ovaj dom nije za svakoga. On je za one koji znaju cijeniti dobar raspored, privatnost i promišljenost izvedbe. Za one koji žele živjeti urbano, ali u miru. Za one kojima su detalji važni: sunčeva svjetlost ujutro, tišina dvorišta popodne i toplina poda pod nogama navečer.

Ako tražite prostor koji će vas svakim danom podsjećati na to da ste izabrali mir i udobnost, ovo bi mogao biti vaš dom. Dom koji vas voli natrag.

Zvuči kao mjesto iz snova? Na platformi Bijelo jaje čeka vas još detalja. Ponekad pravi dom pronađe vas kad to najmanje očekujete.



