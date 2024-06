Stiže prvi toplinski val, a liječnici savjetuju kako preživjeti na 39 stupnjeva

Ljeto službeno još nije ni počelo, a plaže krcate!

"Danas prži k'o ludo, a temperatura mora je odlična! More, kupanje i kava, samo uživancija", ne smeta vrućina Mirsadu. "Doći rano i prije nego što uprži biž ća doma i to je to", podijelio je svoju taktiku Kenan.

Idući tjedan dobro će upržiti. U četvrtak i petak temperature idu do 39 stupnjeva. Svatko ima svoj recept za prvi ovogodišnji toplinski val.

"Puno vode i faktor 50", predlaže Zrinka.

"Nisam nikad bila pobornik dugog prženja, obično hlad, kartanje, bela i pivo", kaže Jadranka.

"Nikad mi sunce nije smetalo, ujutro sam se digla na moru bila bi u bikiniju bila sam jako crna, a vidite kakva sam bijela sad da me ne gledate kako izgledam i tako", prisjeća se Vera.

Nije loše kožu odmoriti od sunca, slažu se s tim liječnici, a naši meteorolozi detaljnije pojašnjavaju što nam donosi ovaj toplinski val.

"U kontinentalnom dijelu to će biti vrlo vjerojatno do vikenda, na Jadranu i veći dio vikenda. Toplinski val se odnosi na najviše jutarnje i dnevne temperature koje će biti prva ozbiljnija prijetnja ljetnih vrucina u našoj zemlji", rekao je Ivan Čačić, meteorolog Nove TV.

Najugroženije skupine su oni namlađi i najstariji. Sve obveze se preporuča napraviti rano ujutro, nositi široku odjeću i piti dovoljno tekućine.

"Bitno je da osim obične vode nadoknađujemo i elektrolite jer taj naš znoj u sebi nosi i natrij i kalij pa njihov manjak se treba nadoknađivati. Piti više prirodnih voćnih sokova, povrtne juhe kako bi se nadoknadili i minerali", preporučio je Darko Sinjeri, voditelj smjene na zagrebačkoj Hitnoj.

A za sve one za one koji se hlade klimom, razlika između vanjske i unutarnje temperature ne bi smjela biti veća od 5-6 stupnjeva.

