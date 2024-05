Hoće li nam kiša pokvariti godišnji? Meteorolog otkriva kakvo nas ljeto očekuje

Jako nevrijeme poharalo je Hrvatsku, a meteolaram upaljen je i dalje. Tuča je protutnjala kroz kontinentalnu Hrvatsku. Vatrogasci su još od sinoć imali puno posla u Istri i na Kvarneru. Najgore je bilo na otoku Krku, a materijalna šteta tek se treba zbrojiti.

Meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić kaže da smo svjedoci sve češćih vremenskih nepogoda koje su posljedica većih energija u atmosferi, a to znači i klimatskih promjena.

"Na Sjevernom Jadranu bilo je estremnih količina oborina. Na Krku je izmjereno 168 litara liše po četvernom metru u posljednja 24 sata".

Vidjeli smo sfecifične oblake iznad Hvara. Čačić objašnjava o čemu je riječ.

"To je tip valovitih oblaka. Vidi se kao svijetle i tamne pruge".

Ivan Čačić za Novu TV Foto: DNEVNIK.hr

Čačić je otkrio i kakvo nas ljeto očekuje.

"Ljeto je već sutra, a sezonska prognoza kaže da će biti znatno veća temperatura iznad prosjeka. To se odnosi i na lipanj i srpanj i kolovoz. To se odnosi i na minimalne i na maksimalne temperature. Opet ćemo se kuhati, posebno u srpnju i u kolovozu. Vjerojatnost za ovu prognozu je dosta velika.

Što se tiče oborina, one se malo teže mogu prognozirati, ali one su uglavnom negdje oko prosjeka ili ispod prosjeka. Oborina će više biti u lipnju. One će biti neujednačeno raspoređene. Negdje će oborine biti prekomjerene u kratkom vremenskom periodu, a negdje će oborine izostati po nekoliko tjedana. To se odnosi na Dalmaciju u sedmom i osmom mjesecu", rekao je Čačić.

