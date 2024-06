Građani ogorčeni potezom političara koji su se vozikali Vladinim avionom na utakmicu: "Pokazuju da je država njihova"

Privilegija ili nužnost? Vladin zrakoplov godišnje ima više od stotinu letova. I dok neke letove javnost ne propituje, poput odlazaka najviših dužnosnika na međunarodne susrete ili pak humanitarnih letova, neka putovanja ipak ostavljaju gorak okus u ustima javnosti. Odlazak na utakmice, pogotovo s članovima obitelji, iako se i oni vode kao službeni, neka su od njih.



"To oni mogu i gotovo. To mi možemo pričati koliko god hoćemo i ja i vi i svi... To je tako", kaže Mara.



"Mislim da je dosta očekivano, nije mi nešto iznenađujuće, ali mi je problematično", smatra Ana.



Problematično je i što nigdje nije jasno definirano koga sve onaj kojemu se odobri korištenje zrakoplova može povesti sa sobom.



Uredba o direkciji za korištenje službenih zrakoplova kaže kako se vladinim avion može koristiti za službene potrebe zračnog prijevoza Vlade Republike Hrvatske, Predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora i drugih korisnika prema odobrenju predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Zahtjev se podnosi uredu predsjednika Vlade, a predstojnik ureda ga u dogovoru s predsjednikom vlade odobrava.

A kad pravila nema, tek tada nastaju problemi.



"Nije za očekivati da ćemo imati takva pravila dokle god je HDZ na vlasti. Dakle njima odgovara ovakva situacija gdje pokazuju da je država njihova i da sve što je državno njima koristi na osobnu i privatnu uporabu", rekla je Dalija Orešković.



"Mislim da većina nacije nema nikakvih problema s tim da državni vrh prati Hrvatsku nogometnu reprezentaciju, ali bi svakako trebalo pravilnikom urediti tko može letiti vladinim zrakoplovom kako ne bi bilo u budućnosti ovakvih nedoumica", preldaže Nikola Grmoja.

Gordan Jandroković izvijestio je javnost da će na utakmicu povesti i sina, a smještaj za njega je, kažu nam iz Vlade, posebno platio.

U Vladinu avionu inače ima 12 putničkih mjesta. Predsjednik Milanović redovito putuje sa suprugom. Vladinim avionom putovali su i na posljednje svjetsko nogometno prvenstvo, a sina je u Katar poveo i Andrej Plenković.



Tezu da štićene osobe moraju putovati Vladinim avionom zbog sigurnosti srušili su sami kada su u Moskvu 2018. putovali s ostalim navijačima.

