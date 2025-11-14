Dobre vijesti za djecu koja uče u DVD-u: "Pristali smo na to"

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u petak da su za izgradnju osmogodišnje škole u Donjem Dragonošcu, što je novi projekt u odnosu na prvotno planiranu četverogodišnju školu, dobivena sva potrebna odobrenja, a idućih dana očekuje se dobivanje građevinske dozvole.

"Prvotno je na tom području trebala biti četverogodišnja škola za koju je bio gotov projekt, ali lokalna zajednica je tražila osmogodišnju školu i mi smo na to pristali", rekao je Tomašević nakon dodjele nagrade "Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost".

Dodao je kako je to je skuplja investicija, ali uključuje školu i ambulantu, što će značajno unaprijediti kvalitetu života u tom dijelu grada.

Roditelji učenika jutros su mirno prosvjedovali i bojkotirali nastavu ispred stare škole, ističući da Grad mjesecima nije ispunio obećanja niti pokrenuo postupak izdavanja dozvole za gradnju nove škole. Učenici Područne škole Dragonožec već šestu godinu pohađaju nastavu u prostorima lokalnog DVD-a, koje ocjenjuju neadekvatnima i bez osnovnih uvjeta, uključujući sportsku dvoranu.

Gradonačelnik je objasnio da je postupak izdavanja građevinske dozvole zahtjevan jer uključuje pribavljanje suglasnosti od javnopravnih tijela.

"Sve suglasnosti su sada dobivene i u sljedećih nekoliko dana očekujemo izdavanje građevinske dozvole. Nama je u interesu da se što prije krene s radovima", dodao je Tomašević.

Također napomenuo da će, uz školu, objekt sadržavati i druge sadržaje važne za lokalnu zajednicu te da će grad kontrolirati i nadzirati izvođenje radova.

"Plan je da škola bude spremna za novu školsku godinu 2027./2028.", rekao je gradonačelnik.

Predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić istaknuo je da je prošlog tjedna održao sastanak s roditeljima.

"S moje strane apsolutno puna podrška izgradnji nove škole. Vjerujem da ćemo se držati najavljenih rokova i da će djeca u novu školu krenuti u školskoj godini 2027./2028.", poručio je Mišić.

Dodao je kako prati situaciju u kontaktu s gradskom upravom i da očekuje rješavanje pitanja građevinske dozvole u narednim danima.

"Uvjeti u privremenoj školi nisu idealni i razumijemo nezadovoljstvo roditelja i sada više nemamo prostora za odgodu. Vjerujem da ćemo biti unutar rokova koje je grad Zagreb obećao roditeljima", kazao je Mišić.