Moćni čelnik priprema svog nasljednika, smislio lukav politički manevar

Predsjednik Recep Tayyip Erdogan dominira turskom politikom više od dva desetljeća, a tema nasljeđivanja dugo je bila tabu. Međutim, tema prijenosa vlasti u Turskoj sve se češće raspravlja iza zatvorenih vrata među članovima vladajuće Stranke pravde i razvoja (AKP), a čini se da je sin aktualnog predsjednika na putu da postane njegov nasljednik, rekli su izvori za Bloomberg.

U zemlji u kojoj sve koreografiraju Erdogan i njegov unutarnji krug, sve se češće spominje Erdoganov mlađi sin Bilal (44). Otac ga je tijekom posljednjeg mandata vodio na sve više inozemnih putovanja, od susreta sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom do posjeta Pakistanu, Maleziji i Kataru. Bilal, koji ima magisterij iz javne politike sa Sveučilišta Harvard, prima neformalnu obuku za političko vodstvo i gradi mrežu lojalista, rekli su ljudi upoznati sa situacijom koji su zbog osjetljivosti situacije govorili pod uvjetom anonimnosti.

Recep Tayyip Erdogan Foto: Afp

Erdogan vlada zemljom od 2014. godine, a prethodno je obnašao dužnost premijera (od 2003.). Na izborima 2023. godine pobijedio je s 52,18% glasova u drugom krugu. Prema turskom zakonu, morat će napustiti dužnost 2028. Erdogan će se moći ponovno kandidirati za dužnost ako parlament raspiše prijevremene izbore prije isteka njegovog trenutnog mandata ili ako se ustav izmijeni kako bi mu se omogućila ponovna kandidatura za nešto više od dvije godine.

Njegov najjači suparnik, gradonačelnik Istanbula Ekrem Imamoglu, nalazi se u zatvoru i suočava se s rizikom doživotne kazne zbog navodne korupcije i vođenja kriminalne organizacije. To povećava vjerojatnost da će Imamogluu, koji odbacuje optužbe kao politički motivirane i čiji je pritvor izazvao masovne prosvjede i rasprodaju turske imovine, biti zabranjeno kandidiranje.

Ako Erdogan uspije pobijediti na izborima, postupno bi mogao otvoriti put svom sinu da ga zamijeni na mjestu predsjednika AKP-a putem glasovanja, predvidjeli su stranački insajderi. Dodali su da bi Erdogan kasnije mogao imenovati Bilala za zamjenika predsjednika, što je dopušteno ustavom. Ako Erdogan odstupi i mjesto predsjednika postane upražnjeno, novi izbori moraju se raspisati u roku od 45 dana.

Nema jamstva da će politički manevar uspjeti, kažu izvori. Međutim, domaća i međunarodna situacija izgledaju povoljnije.

Bilal je poznat kao pobožni musliman sposoban održavati osjetljivu društvenu ravnotežu stranke, rekli su izvori, a to mu ide u korist. Često se prikazivao kao umjerenjak koji cijeni Zapad, a istovremeno ostaje utemeljen u islamskom svijetu.

Mogući kandidati

Drugi mogući Erdoganov nasljednik prethodno je imenovan Selçuk Bayraktar - suvlasnik, predsjednik upravnog odbora i tehnički direktor proizvođača dronova Baykar - i zet turskog predsjednika.

Wall Street Journal ga je 2024. godine imenovao kao jednu od najpopularnijih javnih osoba u Turskoj, koju stručnjaci smatraju kandidatom za mjesto predsjednika zemlje.

The Economist je sa svoje strane imenovao četiri kandidata za mjesto Erdoganovog nasljednika. Uz Bilala Erdogana i Selçuka Bayraktara, imenovani su i ministar vanjskih poslova zemlje Hakan Fidan i bivši ministar vanjskih poslova Süleyman Soylu.