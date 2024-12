Hoćemo li imati bijeli Božić? Meteorolog Dnevnika Nove TV donosi specijalnu blagdansku prognozu

Kako je pitanje o bijelom Božiću tijekom godina postalo popularno, meteorolozi su uveli definiciju koja kaže da se bijelim Božićem smatra onaj na koji imamo barem jedan centimetar snijega na tlu. Snijeg može padati nekoliko dana ranije i zadržati se do Božića, pa će se takav zvati bijelim. No najljepša je situacija svakako ona u kojoj imamo snježni pokrivač na tlu, uz istovremeno padanje snijega. I upravo to bismo u nekim krajevima mogli imati ove godine.

Nikola Vikić - Topić, meteorolog Dnevnika Nove TV - 5 Foto: Dnevnik Nove TV



No, prije budućnosti, malo i o povijesti – koliko smo bijelih Božića imali u Hrvatskoj i kada je bio posljednji? U Zagrebu je bilo 15 bijelih Božića u posljednje 63 godine, što bi u prosjeku značilo da je svaki četvrti - bijeli. No prosjek je varljiva stvar, jer posljednji smo imali prije 17 godina.

U Osijeku je statistika još nepovoljnija za snjegoljupce. Od 1961. bilo je samo 10 bijelih Božića. Čisto matematički, vjerojatnije je da ćete bacanjem kocke dobiti broj 6 nego da u Osijeku Božić bude bijeli.

U Varaždinu i Karlovcu, gotovo svaki treći je bijeli. U Gospiću, otprilike svaki drugi, a na Velebitu, većina njih.

Nikola Vikić - Topić, meteorolog Dnevnika Nove TV - 2 Foto: Dnevnik Nove TV



Najveća mogućnost za bijeli Božić ove godine je u Lici, Gorskom kotaru i Posavini. Zatim ističe se i Slavonija, dok je u okolici Zagreba te na sjeveru ta vjerojatnost manja.

Nikola Vikić - Topić, meteorolog Dnevnika Nove TV - 4 Foto: Dnevnik Nove TV



Konkretnije, najmanja je u Zagrebu i Varaždinu, 10 odnosno 20 posto. Treba to pratiti sljedećih dana i vidjeti kako će se razvijati putanja ciklone koja donosi oborine.

U Karlovcu i Sisku vjerojatnost je nezanemarivih 40 odnosno 60 posto.

Još bolje stoje Osijek i Slavonski Brod gdje će Božić vjerojatno biti bijeli, a gotovo sigurno će snijega na Božić biti u Ogulinu i Gospiću, vjerojatnost je veća od 90 posto.

Nikola Vikić - Topić, meteorolog Dnevnika Nove TV - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

I na kraju najbolja je situacija na Velebitu, pa tako za Zavižan možemo već sada reći da će imati bijeli Božić jer je trenutno tamo 60 centimetara snijega, i padat će još.



Ove godine postoji nezanemariva vjerojatnost za bijeli Božić. Najveća je u Gorskom kotaru, Lici i Posavini. Ipak, kako su do Božić ostala još 3 dana, a prognoza snijega u našim krajevima ovisi o nijansama, moguće su promjene – ponajprije u krajevima u kojima je vjerojatnost manja.

Nikola Vikić - Topić, meteorolog Dnevnika Nove TV - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

