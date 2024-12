Kandidati popisali troškove kampanje: Evo tko je rekorder, a tko tvrdi da mu plakati ni ne trebaju

Euro po euro i kampanja je Zorana Milanovića do sada stajala gotovo 167 tisuća eura! Plaćao se najam prostora za skupljanje potpisa, oglašavanje i troškove službenih putovanja.



Izvješće je prvi predao i u njemu otkrio imena dosadašnjih donatora. Tek ih je sedmero, najmanja donacija je 20 eura, najveća gotovo 4 000 eura, a ukupno mu je donirano gotovo 8 tisuća i 400 eura.



Višestruko više potrošio je HDZ! Kad se podvuče crta, za sada je potrošeno 774.440 eura. I kod njih najviše na promidžbu i informiranje.



Ali zabilježili su i višestruko više donacija nego Milanović. U blagajnu kampanje slilo se 314.223 eura donacija. Riječ je o 442 pojedinačne donacije, a 48 donacija stiglo je od pravnih osoba.

Slične troškove kao Milanović ima i Ivana Kekin. U kampanji su potrošili nešto manje od 110.000 eura. Iznenadile su ih donacije koje tradicionalno već dolaze od pojedinaca. Donirano im je gotovo 40.000 eura od ukupno 1300 građana.

"Najčešći iznos je 10 eura, prosječni iznos je 30 eura, mislim da su najveće donacije 500 eura i takve ima tri" rekao je voditelj financija u kampanji Ivane Kekin Tomislav Domes te otrkio da se 75 posto iznosa trošilo na oglašavanje, a potom i na najam štandova i produkciju materijala.



Predaju izvješća u roku najavili su i Branka Lozo, Marija Selak Raspudić i Miro Bulj iz čijeg tima kažu da su troškovi su skromni.

"Naknadno ćemo objaviti točne troškove kampanje, ali ono što je sigurno da će kampanja Mire Bulja biti najskromnija kampanja od svih predsjedničkih kandidata jer njemu ne trebaju ni džambo plakati ni PR, oni iza sebe ima konkretne rezultate", rekao je Nikola Grmoja.

Skromna je i kampanja Tomislava Jonjića pa za intenzivno oglašavanje novca nema.

"Uvjeren sam da to neće utjecat na odjek kod birača i da će birači prepoznati moj program i dati mi glas. Donacije nisu osobito velike, ali i u tom pogledu dijelim sudbinu hrvatskog naroda", rekao je kandidat Tomislav Jonjić.



"Mama, uspio sam! Bit ću predsjednik, bit ću kandidat!", zaplakao je od sreće zbog kandidature Niko Topić Kartelo pred kamerama Dnevnika Nove TV. Kampanja koštala oko 100 000 eura. Najveći troškovi, kaže, već su plaćeni. A iz čijeg džepa?

"Da, ima, zanimljivih, ja sam donator 99% svoje kampanje, nema niko zanimljiv, to je par prijatelja i to je to", rekao je nezavisni Tokić Kartelo.



Ovo je tek prvo izvješće koje su kandidati dužni predati. Sve troškove morat će pobrojiti još jednom krajem siječnja.

Pročitajte i ovo Teško je ostati priseban Emotivni trenutak u Dnevniku Nove TV: Drhtavi glas i suze naših voditelja

Pročitajte i ovo Objavio HALMED Povlači se lijek u cijeloj Europskoj uniji: "Ne pokazuje korist"

Pročitajte i ovo žestoka kritika Otac učenice prepričao trenutke užasa: "Uletio sam u školu, nitko me nije mogao zaustaviti", "Dosta mi je demagogije političara!"