Ivana Petrović o samitu u Dubrovniku: "On je prije svega napravio jedan veliki šou..."

Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski stigao je u Dubrovnik na treći po redu sastanak na vrhu Ukrajina - Jugoistočna Europa.

U Dubrovniku samit prati urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.

Na samit je došao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, no ne i predsjednik Zoran Milanović.

"Aleksandar Vučić je prije svega napravio jedan veliki šou za svoje unutarnje političke prilike, prvo je rekao da neće doći nego da će doći ministar vanjskih poslova pa je u utorak javio da ipak dolazi. Sve su to pratili mediji koji su pod Vučićevom kontrolom govorili da on neće potpisati deklaraciju koja će ići na kraju ovog samita ukoliko se u njoj budu spominjale sankcije prema Rusiji i ukoliko je potpiše predsjednica Kosova. Vučić je potpisnik obiju deklaracija, dakle deklaracije iz Atene i deklaracije iz Tirane i u nijednoj se ne spominju sankcije. Sankcije ne određuje grupa zemalja Jugoistoka Europe od čega su četiri članice Europske unije, a šest članice NATO saveza. To u konačnici odlučuje Europska unija i NATO savez kao veliki multilateralni forum na čelu s SAD-om", protumačila je Petrović.

Objasnila je da Vučić vodi svoju transakcijsku vanjsku politiku, a njegov unutarnji plan ima sasvim drugi narativ. On je svjestan velikih uloga koje i istok i zapad imaju na zapadnom Balkanu, koji je još uvijek malo neintegrirano područje.

Ukrajini je prodao jako puno oružja, a ono što oporba tvrdi da su Milanović i Vučić u istoj poziciji nije točno. "Poslao je jako puno oružja, s Nijemcima kopa litij, vodi jednu svoju vanjsku politiku, a s druge strane je odbio poziv Vladimira Putina da dođe na samit BRIKS-a. Rekao je da ne može doći na samit jer mu dolazi premijer Poljske Donald Tusk".

Petrović se osvrnula i na sporazum kojeg su na samitu potpisali Zelenski i premijer Andrej Plenković.

"Potpisali su sporazum o suradnji Hrvatske i Ukrajine. To je s hrvatske strane prije svega solidarizacija i pomoć Ukrajini u svakom smislu. Taj sporazum je svojevrsni nadomjestak za ukrajinski kompakt kojeg predsjednik Milanović nije potpisao na zadnjem NATO samitu koji je bio u Americi, a on je nastavak G7 deklaracije o Ukrajini iz 2023. godine", rekla je.

Potpisnice kompakta su 32 zemlje, a s obzirom da Hrvatska nije potpisnica, Plenković je to odlučio riješiti sporazumom.

Sporazum podrazumijeva pomoć Ukrajini u razminiranju, zbrinjavanju ranjenih ukrajinskih branitelja, solidarizaciji, diplomatskoj pomoći, pomoći s vojnom opremom i ostalim.

