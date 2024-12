Čovik iz naroda: Od mljekara i zaštitara Johnnyja Štulića preko HDZ-a do najžešćeg kritičara - "Ja se toga neću nikad odreći"

"Ja sam u duši više aktivist, nego političar...", kaže za sebe Miro Bulj.

Miro Bulj za sebe će reći da je čovjek iz naroda. I od akcije.

"Bio na prosvjedima, organizirao prosvjede, radnice Dalmatinke, Autoprijevoza... Suđen sam s njima bezbroj puta. Bio po sudovima, a nisam politički bio prepoznatljiv", rekao je Bulj.

Što misli, on i i govori. Kao dijete šutljiv. No, otkad je izrastao u borca za prava običnih ljudi, teško ga je ušutkati.

"Dok traje eksploatacija, ne smije biti sanacija!", govorio je tijekom prosvjeda.

Odlaganje otpada, ilegalni repetitori, voda... Gotovo da nema peticije koja se nije pisala. Bio je protiv gašenja sinjskog rodilišta. Jer alkari se, tradicija je, moraju roditi u Sinju.

"Činjenica je da onda više ne bi bili sinjski alkari mogu se zvat

splitski alkari", rekao je još 2009.

Želio je, ali gađao u sridu nije!

"Dok je alkarski vojvoda Mirko Norac bio u pritvoru, a Ante Kotromanović vršitelj dužnosti, ja sam bio alkarski momak

Kotromanoviću tada", rekao je Bulj.

Kao dječak, raznosio je mlijeko po Sinju. Završio je srednju tekstilnu školu. Ne i fakultet. Služio vojni rok. I sa samo 19 godina, kao dobrovoljac, otišao na ratište. Bio je u Paucima, legendarnoj 4. gardijskoj brigadi.

U mladosti prekinutoj ratom, čuvao Johnyja Štulića i Juricu Pađena u Azri.

"On mi je bio redar, moj bodyguard Miro Bulj, gleda on mrko, mi sviramo, on iza nas stoji da se ne bi netko popeo na binu", ispričao je Jurica Pađen.

Penjao se i Bulj na političkoj sceni. Bivši je HDZ-ovac, no iz stranke izlazi kada je došao Ivo Sanader. 2007. bojkotirao stranku, na otvaranju radova budućih alkarskih dvora. Jer je ploču na njima

već postavio Ante Gotovina, koji je tada bio u Haagu. Ukoren je, razilazi se s alkarskim društvom. Na tuđi nagovor osniva nezavisnu listu, i pobjeđuje.

Bio je lokalni vijećnik i postao gradonačelnikom Sinja, no iako je htio nije postao splitsko-dalmatinski župan. S Mostom je prije devet godina ušao u Sabor. Vrbovali su ga mnogi, kažu u stranci kojoj ne okreće leđa.

"Netko iz Živog zida, Sinčić, ne mogu se sjetiti, ga je nazvao da bi, ako želi njima pristupiti, trebao maknuti svoju sliku s beretkom 4. gardijske brigade.

I to ga je izbezumilo. Nazvao je i veli "Braco" ovi mene napadaju zbog Domovinskog rata, ja se toga neću nikad odreći. Idem s vama. I tu je krenulo to prijateljstvo", ispričao je predsjednik Mosta Nikola Grmoja.

Ostale zanimljivosti o Miri Bulju, pogledajte u videoprilogu.

