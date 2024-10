Bulj bijesan zbog dolaska Vučića u Dubrovnik: "Da sam danas tamo..."

Miro Bulj, gradonačelnik Sinja i jedan od kandidata u utrci za Pantovčak na Facebooku je podijelio snimku iz veljače 2018. kada je srpski predsjednik Aleksandar Vučić došao u Zagreb. Dok Vučić sa suradnicima i pratnjom hoda preko Trga Svetog Marka, Bulj mu dobacuje, a sve su zabilježile televizijske kamere.

Vučić je u srijedu stigao u Dubrovnik, gdje je održan sumit s predsjednikom Ukrajine o pomoći i podršci toj zemlji u ratu s Rusijom. Bulj nije bio u Dubrovniku, ali je komentirao Vučićev dolazak.

"SRAMOTA JE I PLENKOVIĆA I HDZ-a DA SU ČETNIKA VUČIĆA POZVALI U NAŠ DUBROVNIK

Da sam danas u Dubrovniku rekao bih mu sve što sam mu prije 5 godina rekao na Markovom trgu!

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dolazi danas u Dubrovnik kao jedan u delagaciji predsjednika na međunarodni summit kojeg organizira naša vlada, čovjek koji je zagovarao veliku Srbiju, u Glini 1995. govorio da to nikada neće biti Hrvatska.

U veljači 2018. na Markovom trgu kad ga je dovela Kolinda i prostrla mu crveni tepih, presreo sam Vučića, iznenadio osiguranje i pitao ga kada će posjetiti hrvatsku Glinu gdje je ljude srpske nacionalnosti nagovarao na pobunu protiv Hrvatske i zagovarao granice tzv. velike Srbiju i hoće li im se zbog toga ispričati.

Huškao je te ljude, zagovarao Veliku Srbiju, a na sramotu Andreja Plenkovića i njegove Vlade u kojoj je Domovinski pokret, prima ga u Dubrovniku.

Davno je trebala biti isplaćena ratna šteta, davno je trebala biti dostavljena dokumentacija iz vukovarske bolnice, davno je trebao reći gdje su naši mrtvi jer ipak je on bio jedan od glavnih huškača, ipak je on bio glavna osoba četničkom vojvodi Šešelju. Osim toga on i dalje zagovara politiku tzv. srpskog svijeta.

Da sam danas u Dubrovniku sve bih mu to u lice rekao! I njemu i Plenkoviću.", napisao je.

