Dojava o bombama na više lokacija u gradu: Policija na terenu

Danas su zaprimljene dojave o bombama u Gradskom poglavarstvu, sjedištu stranke Možemo u Zagrebu te na adresi Mladena Pozajića 3, u Novom Jelkovcu gdje je srednja škola.

"Kriminal danas leti u zrak", stoji u prijetnji, piše Index.

Zagrebačka policija potvrdila je za DNEVNIK.hr kako utvrđuje sve okolnosti navedenog događaja.

Slična situacija dogodila se i početkom veljače, kada je zagrebačka policija također dobila dojave o bombama u Gradskom poglavarstvu i sjedištu stranke Možemo. Te su dojave bile lažne.