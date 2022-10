U utorak je opet bilo prometno ispred suda i zatvora, jer se krak plinske afere iz Ine samo širi. O tome je izvjestila reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović

Izašao je na slobodu, ali poduzetnik Goran Husić dodatno se tereti u velikoj plinskoj aferi za malverzacije i pranje novca. Trebao je izaći i Damir Škugor, ali zbog proširenja istrage ostaje u Remetincu dok se ne ispita još šest svjedoka. U istražni zatvor idu i u ponedjeljak uhićeni njegov sad bivši kolega Stjepan Leko te Vlado Mandić.

"Nema obrazloženja s obzirom na to da je on primio izvanredni otkaz ugovora o radu koji bi bio modalitet kako bi on mogao utjecati na svjedoke tim više što ti svjedoci uopće nemaju saznanja o inkriminaciji“, kazao je Bojan Šupuković, odvjetnik Stjepana Leke.



Ines Margetić, odvjetnica Vlade Mandića, poručila je da bi jednako tako voljela reći da se svi ljudi koji su zaposleni u tvrtci u kojoj je zaposlenik okrivljenik već mjesec dana funkcioniraju unatoč istrazi koja je krenula. Smatra da razlozi za istražni zatvor ne postoje.

Škugorova odvjetnica Sandra Hančić pojašnjava kako je Zoran Škugor danas nezaposlena osoba te da ne zna zašto i temeljem kojih razloga bi on mogao utjecati na svjedoke kojima više nije nitko. Upitala se zašto bi itko bio sklon podleći bilo kakvom utjecaju osobe koja je, po njezinim riječima, itekako stigmatizirana u ovom slučaju.

USKOK je zadovoljan. U novom kraku istrage direktore u Ini sumnjiče da su, kako bi se okoristili prodajom prirodnog plina, lažirali, odnosno antidatirali ugovore o kupoprodaji plina po fiksnoj cijeni kako bi lažno prikazali da su uvjeti dogovoreni kad su cijene plina bile niže. Sumnja se i da je Ina oštećena za dodatnih 3 i pol milijuna kuna.

"Češljalo" se i Inine servere

Danijela Raspović Tomac, Zamjenica ravnateljice USKOK-a Danijela Raspović kaže da su bez bilo kakve dostave interne revizije Ine provodili pretrage sukladno Zakonu o kaznenom postupku u okviru pretraga niza elektroničkih uređaja, uključujući i Inine servere.

Raspović Tomac je otkrila kako su pronađeni opsežni dokazi koji ukazuju na počinjenje drugih kaznenih djela uslijed čega je istraga proširena.

Policija detaljno opisala kako je izgledala pljačka Ine: Proširena istraga i zatražen pritvor za Leku i Mandića

"Nema odustajanja unatoč udarima": Grmoja sazvao novo saslušanje o Ini, ponovo pozvao Plenkovića

Pitanje je i hoće li biti još proširenja u ovoj velikoj aferi. Još se čeka i što će pokazati vanjska revizija plinskog poslovanja u Ini.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.