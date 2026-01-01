Stigao je novi sustav zbog kojeg se mnogi bune, šefica računovođa: "Ušteda sigurno nije kao što je Porezna najavljivala..."

S velikim promjenama suočavaju se poduzetnici, stigla im je fiskalizacija 2.0.

U novom digitalnom sustavu svi će morati imati e-račune, a što to sve znači i kakva je situacija već danas reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović razgovarala je s Đurđicom Mostarčić, predsjednicom sekcije računovođa Hrvatske obrtničke komore.

Što je fiskalizacija 2.0 za laike je, rekla je Mostarčić, lako objasniti.

Đurđica Mostarčić, predsjednica sekcije računovođa, HOK Foto: Dnevnik Nove TV

"Laicima se ništa ne mijenja u životu, a ono što se poduzetnika tiče, to je zaista jako velika promjena. Širi se ovdje obveza u F1. Naime, sada će svi oni koji posluju s kupcima fizičkim osobama koje im plaćaju na transakcijski račun morati izdavati fiskalizacije na račune što do sada nisu trebali", navela je Mostarčić pa nastavila:

"Izdavanje e-računa drugom poduzetniku već kreće od sutra. Praktički od danas, tko je danas možda imao opciju da ne radi, ali moramo izdavati eRačune. Kad ja vama izdam e-račun u idućem djeliću sekunde, Porezna uprava će već imati apsolutno sve podatke tko je izdao račun kome je izdao račun. Točno što je prodano na tom računu, po kojim cijenama i ima li rabata... Kad je potrebno plaćanje znači zaista jedna jako jako velika promjena za sada u odnosu na dosadašnje poslovanje".

Problema na terenu ima, poručila je Mostarčić i dodala da tek sada počinje prilagodba.

"Iako je to vrijeme testiranja bilo od 1. rujna, zapravo su puno više u ovom periodu testirali IT posrednici, programeri i poduzetnici se pripremali i izabrali svog IT posrednika. Mi računovođe koji smo stvarno podnijeli užasno veliki teret u cijelom ovom periodu komunicirali između IT posrednika Porezne uprave, programera, poduzetnika, educirali sve njih da se sve može pripremiti do 31.12.", navela je predsjednica sekcije računovođa.

No, oko 60 tisuća poduzetnika koji se još nisu uspjeli pripremiti, a neki su se i bunili.

"S jedne strane morate nabaviti fiskalni certifikat koji do sada niste trebali imati. S druge strane, prilagodba programskih sučelja do sada. Fiskalni certifikat minimum, evo da ga je trebalo nabaviti 100 tisuća poduzetnika već govorimo o pet milijuna", rekla je.

Na pitanje kako odgovara na tvrdnje Božidara Kutleše, šefa Porezne uprave koji je u Dnevniku Nove TV rekao da je dugoročno riječ o uštedi od 120 milijuna eura na godinu, Mostarčić je poručila:

"Sigurno nije ušteda 120 milijuna godišnje. Oni govore o 60 milijuna godišnje samo na tome što obrazac U-RA se više neće predavati. To sigurno nije dobar podatak. S druge strane, govori se o ukidanju određenih obrazaca. Neki se ukidaju tek 2030. godine. Jedan koji se ukida predavalo ga je, prema našim zadnjim podacima, oko pedeset i nešto poduzetnika. Nije to tako veliko rasterećenje", rekla je Mostarčić.