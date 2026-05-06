Oporba ogovorila premijeru o izboru ustavnih sudaca: "Za nas je to gotova stvar"

Predstavnici lijeve oporbe odbacili su premijerovu tezu da će biti odgovorni ne izaberu li se tri suca Ustavnog suda, tvrdeći da je HDZ bez dogovora s njima izašao s imenima kandidata, a glavni pregovarač oporbe Saša Đujić (SDP) poručuje da je za njih ta priča gotova, i to zbog Andreja Plenkovića.

Đujić je kazao u srijedu kako mu je nevjerojatno da nešto što je Andrej Plenković vezao i uvjetovao kao paket i držao mjesecima izbor predsjednika Vrhovnog suda u blokadi bez razloga jer su na kraju pristali na kandidatkinju predsjednika Republike, sada to prezentira kao nekakav kompromis, velik preokret i rješenje problema.

"To je tragikomično", komentirao je Đujić za Hinu premijerovu izjavu da je sada odgovornost za neizbor tri nova suca Ustavnog suda "sto posto na oporbi".

Vladajući cijelo vrijeme nude nekakve pakete, uvjetuju nešto, ucjenjuju i sada su napravili nešto što su trebali prije sedam mjeseci, jer vidimo da ništa nije bilo sporno kod kandidatkinje za čelnicu Vrhovnog suda, nego je očito riječ o Plenkovićevu inatu i sada bismo mi trebali biti sretni i zadovoljni zato što je napravio nekakav ustupak. Nije napravio nikakav ustupak nego ono što je trebao prije sedam mjeseci, ustvrdio je.

"Kada je riječ o izboru ustavnih sudaca, za nas je to gotova stvar. Ustavni suci se biraju drugačije od Vrhovnog suda, biraju se dvotrećinskom većinom kako nikakav Plenković ili netko drugi ne bi mogao nametati nekog svog u Ustavni sud jer ta institucija ima velike ovlasti i zato za suce moraju biti birani ljudi koji imaju široku podršku. Plenkoviću je to teško prihvatiti jer tu treba puno živaca, odricanja, uvažavanja sugovornika, poštovanja i razgovora, a to je njemu očito problem jer je naviknuo da sve bude po njegovom", ocijenio je Đujić.

Dodao je i da oporba ne može pristati na Plenkovićev prijedlog tri imena i kaže "izaberite njih jer su dobri", pri čemu nisu rezultat usuglašavanja i dogovora, kako je to predvidio Ustav. Dvotrećinska većina nije "evo vam tri imena, uzmite ili ste destruktivni i blokirate", to nema nigdje, ustvrdio je.

Đujić ne vidi što bi se moglo dogoditi da bi se do glasanja 15. svibnja eventualno obnovili razgovori o ustavnim sucima jer, pojašnjava, tri imena koje je predložio HDZ prošla su raspravu na plenarnoj sjednici, pri čemu ta imena nisu rezultat usuglašavanja i šireg konsenzusa.

Ne zna, napominje, ni je li proceduralno moguće usuglašavanje nakon što je provedena plenarna rasprava o kandidatima. "Nažalost, za nas je ta priča gotova, a gotova je zbog Andreja Plenkovića, HDZ-a i načina na koji su vodili cijeli proces", poručio je.

Najavio je da će na glasanju podržati Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, kao što su i na Odboru za pravosuđe, a bude li se isti dan glasalo i o ustavnim sucima, kazao je da najvjerojatnije neće sudjelovati u glasanju.

"Sami su to predložili, sami su to izglasali na Odboru, samo su o tome raspravljali plenarno pa neka sami to i izglasaju", poručio je vladajućima.

Bude li novog javnog poziva, Đujić kaže da ne zna tko će se javiti, ali ocjenjuje da je ova situacija svakako demotivirajuća za kandidate. No, novi javni poziv je nova šansa i svatko od sadašnjih kandidata dobio bi novu priliku, poručio je.

Benčić: Premijer ne može postavljati kriterije stranačke većine u USUD-u

Predsjednica Kluba Možemo! Sandra Benčić u izjavi za Hinu rekla je da će njezina stranka vrlo vjerojatno glasati za Mirtu Matić koju predsjednik države Zoran Milanović predlaže za predsjednicu Vrhovnog suda jer, kaže, krajnje je vrijeme da Vrhovni sud dobije čelnu osobu nakon što je HDZ godinu dana blokirao izbor. Tvrdi i da do te situacije nije trebalo doći te da je do nje doveo premijer Plenković.

Što se tiče izbora troje ustavnih sudaca, Benčić ističe da to nije paket i ne može biti paket s izborom predsjednice Vrhovnog suda. Podsjetila je kako je uvjet lijeve oporbe bio razdvajanje procedura i odblokiranje procesa izbora za Vrhovni sud. On je sada odblokiran, kaže, i dodaje kako je drugi uvjet bio da premijer ne može postavljati kriterije stranačke većine u Ustavnom sudu. To je, ističe Benčić, neustavan kriterij i na njega neće pristati.

"Pristat ćemo razgovarati i možemo razgovarati o kandidatima i možemo izabrati tri ustavna suca koja su najkompetentnija i oko kojih se slažemo. Neće biti stranačkog ključa 2:1. Dakle, on mora od tog kriterija odustati i od njega se povući jer to nije kriterij niti predviđen niti Ustavom, niti zakonom. Kad se on povuče i kad jasno čujemo od njih da ne traže svoju HDZ-ovsku većinu u Ustavnom sudu, mi ćemo biti spremni razgovarati", poručila je Benčić.

Na pitanje je li izvjesno da se ide u nastavak pregovora oko ustavnih sudaca ili na novi javni poziv odgovorila je kako su oni cijelo vrijeme bili otvoreni za razgovor oko izbora tri ustavna suca, ali na način da premijer kao predstavnik izvršne vlasti nema što raditi u tom procesu i da su kriteriji izvrsnost kandidata, a ne stranačka naklonost.

"Plenković je taj koji je dva puta, kad su kretali pregovori u boljem smjeru, zaustavio to svojim izjavama gdje je ponavljao kriterije spajanja izbora predsjednika s ustavnim sucima i kada je ponovno postavio kriterije 2:1 i kada je naložio svojima da bez rasprave s opozicijom, što je presedan, naložio da oni pošalju imena kandidata za suce na plenum. To nikad nitko nije napravio i to je apsolutno neprihvatljivo", istaknula je.

Ako HDZ odustane od kriterija HDZ-ove većine u Ustavnom sudu, oporba je spremna razgovarati, rekla je Benčić.

Dođe li ipak do novog javnog poziva, na pitanje misli li da će se javiti iste osobe, odgovorila je da to ne može znati, ali zbog načina na koji premijer govori o sucima kao žetonima "jer ti si od ovih, vi ste od nekog drugog" nije poticajno okruženje za nove kandidate da se jave.