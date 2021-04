Teško ozlijeđena dvoipolgodišnja djevojčica iz Nove Gradiške i dalje je vrlo kritično.

Kako je za DNEVNIK.hr potvrdio ravnatelj bolnice u Klaićevoj, djevojčica će danas biti podvrgnuta dodatnim dijagnostičkim testovima koji će ukazati na stanje vitalnih funkcija.

Testovi bi, ističe Roić, trebali objektivizirati stupanj oštećenja moždanih struktura.

Podsjetimo, roditeljima djevojčice (27 i 24) jučer je nakon ispitivanja u Županijskom državnom odvjetništvu određen istražni zatvor.

Uz opširnu obranu roditelji su djelomično priznali počinjenje kaznenog djela kršenja prava djeteta, potvrdila je u subotu nakon ispitivanja županijska državna odvjetnica Mirela Šmital.

Majka prvooptužena, zlostavljanje trajalo od studenog 2020.

Majka je prvooptužena i tereti ju se za pet kaznenih djela povrede djetetovih prava i nanošenja osobito teške tjelesne ozljede. Oca državno odvjetništvo tereti za četiri kaznena djela teške povrede djetetovih prava i nanošenja osobito teške tjelesne ozljede.

"Majci je stavljeno na teret da je počinila kazneno djelo osobito teške tjelesne ozljede čija je posljedica da je dijete sada u bolnici u teškom stanju. Ocu se stavlja na teret povreda djetetovih prava, zanemarivanje i zlostavljanje u odnosu na svih četvero djece", rekao je sudac Mile Soldo dodajući da se u očevom slučaju to odnosi na raniji period prije ozljeđivanja dvogodišnje djevojčice.

U slučaju dvogodišnje djevojčice sumnja je da se zlostavljanje odvijalo od studenoga 2020. do 31. ožujka 2021. Za ostalo troje djece izuzetih iz zajedničkog domaćinstva sumnja se da su bila zlostavljana i duži period.

Slučaj koji je zgrozio Hrvatsku jučer je komentirao i resorni ministar Josip Aladrović koji je objavio kako je smijenjen ravnatelj Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška te je imenovana nova vršiteljica dužnosti.

Iz ministarstva je poručeno kako je napravljena pogreška kad je dijete vraćeno u obitelj nakon što je bilo smješteno kod udomitelja.

Udomitelj u suzama

Bivši udomitelj ozlijeđene djevojčice jučer je u Dnevniku Nove TV kazao kako je malena u njegovu domu boravila od trećeg mjeseca života, pa do studenog prošle godine, kada je vraćena biološkim roditeljima.

''Pa dijete vam je to, pa to je anđeo mali, dijete normalno, dijete zdravo, pravo, ma nema, ne može se zamisliti, razumijete me'', prepričao je udomitelj o ponašanju djevojčice kada je on skrbio za nju.