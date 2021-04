U zagrebačkoj Savskoj ulici jutros oko 9:45 buknuo je požar napuštenog objekta.

U tijeku je gašenje, a na terenu su 22 vatrogasca JVP-a sa sedam vozila te tri vatrogasca iz DVD-a Kustošija.

Gori baraka površine oko 100 metara kvadratnih na adresi Savska ulica 140 na Knežiji.

Zagrebačka policija kazala nam je da su dojavu dobili oko 9:45 te da je gašenje u tijeku.

Zbog svega, promet Savrskom cestom je zaustavljen, a isto potvrđuje i ZET.

"Zbog tehničke intervencije na Savskoj cesti, tramvaji linija 4, 5, 14 i 17 prometuju preusmjereno. Tramvaji linija 4 i 17 preusmjereno do Ljubljanice, linija 5 prometuje Držićevom preko Novog Zagreba do Prečkog, a linija 14 skraćeno preko Ulice grada Vukovara do okretišta u Heinzelovoj ulici", stoji u obavijesti na stranicama.