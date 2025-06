Pripreme za vojni mimohod koji će se održati za više od mjesec dana u Zagrebu su u tijeku. Još se odlučuje tko će pjevati himnu.

Vukovarskom ulicom u Zagrebu proći će ono najbolje što hrvatska vojska ima. Gusjenice tenkova ostavit će traga i na asfaltu tamo gdje će se okretati.

Kako doznaje Dnevnik Nove TV Grad i MORH zajednički će popraviti oštećenja nakon kolone duge sedam i pol kilometara koja će proći 31. srpnja. Oni koji su prije 10 godina bili na mimohodu, s ponosom se sjećaju tog dana.



"Bilo je fantastično i bio sam ponosan dosta na ono što sam vidio. Podsjetio sam se gdje smo bili 1990.-e i ono što smo doživjeli kao i da stvaramo jednu modernu hrvatsku vojsku gdje smo svi ponosni na nju. Ove godine isto planiram ići", rekao je Marin Sopta iz Zagreba.

Vojni mimohod - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Gledališta će ove godine biti veća nego na prošlom. Zatvaranje prometnica ovisit će o njihovoj veličini i vremenu potrebnom za postavljanje i rastavljanje. Dio građana ne planira ići, ali podržava ulaganje u novo naoružanje poput Rafalea, tenkova Leopard i dronova Bayraktar.

Vojni mimohod - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

"Treba se zaštititi u neku ruku. Podržavam naoružavanje", rekla je Katica Latinčić iz Zagreba.

"Sve najbolje mislim. Svakako je dobro da se naoružamo u ovim sadašnjim vremenima. Da imamo što moderniju opremu, naoružanje", rekao je Vlado Begić iz Zagreba.

"Nisam za to da se ni jedna zemlja naoružava, ali ako se sve naoružavaju, zašto ne bi i Hrvatska", rekao je Fadil iz Francuske.

Grad će organizirati prijevoz za uzvatnike. Govore će održati predsjednici države, Vlade i Sabora. Dan ranije, trebala bi se održati generalna proba. Poziv će se poslati NATO saveznicima, ali još nema potvrde tko bi od njih mogao doći.

Vojni mimohod - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Pripreme su u tijeku. Mi smo zadužili ministra Anušića da vodi sve te aktivnosti. Mislim da su se sposobnosti vojske i investicije koje smo napravili u hrvatsko zrakoplovstvo i mornaricu toliko povećale da će svi biti iznenađeni što sve hrvatska vojska posjeduje", rekao je premijer Andrej Plenković.

Još se ne zna tko će pjevati himu. Prošli put je to radila Mia Negovetić kao djevojčica. Lansiralo ju je to u zvijezde pa da danas jedva da ima vremena za snimanje izjave.



"Bila je velika čast pjevati, pomoglo mi je to u karijeri. Obilježilo me to i znaju me po himni", rekla je Negovetić.

Prijenos će ponovno režirati redatelj Krešimir Dolenčić, a uz himnu će biti izvedeno još nekoliko domoljubnih skladbi. Još se o tome nije razgovaralo, ali moguće je da će se i oo Vukovarskom ponovno zavijoriti i prva zastava s kninske tvrđave.