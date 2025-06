FOTO Ogromne gužve u gradu, Zagreb je od danas veliko gradilište: Ovo je popis ulica koje trebate izbjegavati

Ilica, Ribnjak i Slavonska avenija, samo su neka od više od 20 gradilišta na ključnim prometnicama u Zagrebu ovoga ljeta zbog čega se očekuju problemi u prometu i velike gužve.

Grad Zagreb je objavio web stranicu s detaljima i planovima koji bi građanima trebali olakšati informiranje i planiranje putovanja prilikom izvođenja infrastrukturnih radova na gradskim prometnicama. Riječ je o interaktivnoj karti koja po prvi put na jednom mjestu objedinjuje sve veće radove.

U određenim danima očekuju se prekidi radova, primjerice u srpnju zbog Thompsonova koncerta i tijekom velikog vojnog mimohoda u kolovozu. No, i ti će događaji donijeti nove gužve zbog zatvaranja pojedinih dijelova grada.

Obnova vodovodnih cijevi između Mandaličine i Svetog Duha

Zapadni dio Ilice na redu je za novu fazu rekonstrukcije - zamjenu dotrajalog vodoopskrbnog cjevovoda. Radovi će se izvoditi na dionici od Mandaličine do Svetog Duha, a cijeli će potez za vrijeme zahvata biti zatvoren za motorna vozila.



Privremeno će biti pogođen i tramvajski promet: linije 2, 6 i 11 obustavit će promet samo vikendom i to prema potrebi kako bi se minimizirao utjecaj na svakodnevno kretanje građana. Planirani završetak radova predviđen je za početak rujna.

Zamjena tramvajske pruge kod Ribnjaka

U centru grada kod parka Ribnjak obnavlja se tramvajska pruga dužine 1,5 kilometara - od Vlaške do Grškovićeve ulice. Radovi će trajati sve do rujna. Osim tračnica, sanirat će se i kolnik, čime će cijelo područje dobiti novi, moderniji izgled.

Za vrijeme radova tramvaji onuda neće prolaziti, vozit će privremene autobusne linije, a s obzirom na to da su na Ribnjaku i inače gužve jer u blizini nema alternativnih pravaca, a i riječ je o jedinoj ulici u gradu u kojoj se promet vikendom ne smanjuje, radovi će uzrokovati velike probleme pa iz Grada mole za strpljenje.



I Ksaverska cesta čeka potpunu obnovu. Ukupno 1826 metara tramvajske pruge između Ulice Matije Jandrića i zaokretnice Mihaljevac bit će zamijenjeno do 8. rujna, čime će se unaprijediti sigurnost i udobnost javnog prijevoza na toj prometnoj ruti.

Obnova Petlje

Na Savici na križanju Držićeve ulice i Slavonske avenije obnavljat će se i sanirati treća razina Zagrebačke petlje iz smjera istoka prema Novom Zagrebu. Radovi će početi na najvišem dijelu petlje, točno iznad Slavonske avenije, a projekt vrijedan oko šest milijuna eura, počinje 23. lipnja i očekuje se da će opsežni radovi potrajati godinu dana. Obuhvatit će kompletnu zamjenu ograda, postavljanje novog asfaltnog sloja te obnovu nosivih stupova i čeličnih obloga konstrukcije.

Tjekom srpnja, radovi se šire i na područje Vukovarske ulice, naime, od 7. do 13. srpnja bit će zatvoren južni kolnik Ulice grada Vukovara u smjeru istok–zapad dok će tramvajski promet normalno funkcionirati. Radovi se odnose na zamjenu složenog tramvajskog skretničkog sustava na jugozapadnom dijelu raskrižja što bi nakon završetka trebalo povećati sigurnost i protočnost tramvaja kroz ovo prometno čvorište.

Premda tramvajski promet ostaje neometan, promet osobnih vozila bit će djelomično ograničen – bit će onemogućen prolazak sjevernim kolnikom Ulice grada Vukovara iz smjera istoka prema zapadu.

Širenje Sarajevske ulice

Do kraja godine trebali bi završiti radovi na proširenju Sarajevske ceste koja bi trebala postati novi južni cestovni ulaz u Zagreb, a nakon toga bit će završeno i prvo proširenje tramvajske mreže

Proširenje uključuje puni profil s tri prometne trake u svakom smjeru, tramvajsku prugu te pješačke i biciklističke staze s obje strane , kao i zaštitu od buke, što bi trebalo znatno rasteretiti promet prema Novom Zagrebu.

Radovima je obuhvaćena izgradnja 1,8 kilometara ceste te 2,25 kilometara tramvajske pruge, u čijem će se sustavu nalaziti osam novih tramvajskih stajališta i tramvajsko okretište.

Rekonstrukcija Selske

Jedna od žila kucavica zagrebačkog prometa Selska cesta ulazi u fazu rekonstrukcije – zatvara se zapadni kolnik u smjeru juga između Ozaljske i Zagorske ulice zbog radova na niskotlačnom plinovodu i kućnim priključcima u duljini od 1500 metara. Prometovat će se dvosmjerno po istočnoj strani kolnika, uz očekivana zadržavanja.



Na drugom kraju grada radovi se bliže kraju, naime, u Maksimiru na Srebrnjaku plan je do sredine mjeseca završiti obnovu plinovoda nakon čega slijedi asfaltiranje cijele trase, a potom i nastavak normalnog prometa.

Na zapadu grada obnavljat će se sjeverni kolnik između Ferdinanda Budickog i Petrovaradinske ulice, gdje će se promet preusmjeravati obilazno. Krajnji zapad dobiva novi sloj asfalta – Aleja Bolonje bit će obnovljena na sjevernim trakama - od Škorpikove do Prigornice. Radovi bi trebali potrajati oko mjesec dana, dakle do sredine srpnja.

Radovi diljem Zagreba

Istočni dio Zagreba također čekaju radovi, a ponegdje se oni koji su u tijeku bliže kraju poput onih u Dubravi gdje se asfaltiranja dionice od Grižanske do Dankovečke bliži kraju i prema planu bi trebalo biti gotovo do 20. lipnja.

Na Ljubljanskoj aveniji priprema se obnova koja će trajati šest mjeseci,a Grad će da bi se ublažio udar na promet osigurati privremenu prometnicu s dvije trake u svakom smjeru.



Na istočnom dijelu grada također kreće i zamjena dotrajalih čeličnih niskotlačnih plinovoda modernim polietilenskim cijevima. Radovi se protežu od Borongajske ulice, u blizini nekadašnjeg aerodroma, pa sve do Savudrijske. Po završetku plinskih radova, planirano je i potpuno asfaltiranje prometnice. Početak radova predviđen je do kraja lipnja, a završetak do rujna.

U centru grada valja spomenuti asfaltiranje ulica Ljudevita Posavskog, Banjavčićeve i Zavrtnice, a najavljena je i rekonstrukcija više kružnih tokova u okolici Radničke. Ulice će se povremeno zatvarati, ovisno o fazama radova.

Asfaltiranje na nizu lokacija

Na Aveniji Većeslava Holjevca između Ulice Mladosti i skretanja za nadvožnjak prema Velikoj cesti u planu je kompletna obnova kolnika, a asfaltirat će se i Utinjska ulica na dionici između Radmanovačke i Savski gaj XIII., kao i Zagrebačka cesta te dio Škorpikove ulice.

Proširit će se i Heinzelova ulica, na potezu između Slavonske avenije i Ulice Donje Svetice. Radovi počinju tijekom srpnja, a promet bi se trebao odvijati u oba smjera tijekom cijelog trajanja radova. Na Slavonskoj aveniji predviđena je ugradnja lijevih skretača kod ulice III. Resnik.

