Dio članova vukovarskog SDP-a podnio neopozive ostavke: "Zadržavanje sadašnjeg vodstva nam nanosi ozbiljnu štetu"

Dio članova vukovarskog SDP-a, nezadovoljnih načinom vođenja i radom aktualnog predsjednika Gradske organizacije Krune Raguža, podnijeli su neopozive ostavke na sve dužnosti i zatražili raspuštanje svih stranačkih tijela te organizacije.

Zahtjev je u pismenom obliku upućen predsjedniku Županijske organizacije SDP-a Vukovarsko- srijemske županije, Glavnom tajniku i Predsjedništvu stranke, kao i samom predsjedniku SDP-a Siniši Hajdašu Dončiću.

"Naša odluka nije donesena olako, već je rezultat iscrpljenih pokušaja da se prevladaju postojeće razlike, obnove narušeni odnosi i osigura kvalitetan rad organizacije. Nažalost, uvjeti za to više ne postoje. Smatramo da bi naše daljnje sudjelovanje u ovakvim okolnostima bilo štetno i za nas osobno, i za politički integritet i javni ugled organizacije u cjelini", istaknuli su u pismu nezadovoljni članova vukovarskog SDP-a.

Također su ocijenili da zadržavanje sadašnjeg stanja i vodstva nanosi ozbiljnu štetu vukovarskom SDP-u jer se, kako su naveli, gubi povjerenja članstva, slabi se percepcija SDP-a u javnosti, pada ugled stranke, narušava se politička vjerodostojnost i snaga organizacije te prijeti daljnja pasivizacija članstva.

"S obzirom na to da nakon naših ostavki Gradski odbor SDP-a više ne može funkcionirati jer nema natpolovičnu većinu izabranih članova, a ne postoji mogućnost kooptiranja, budući da se kandidirao točan broj članova koliko se bira, zahtijevamo da se, u skladu sa Statutom i pravilnicima SDP-a, po hitnom postupku raspuste sva tijela Gradske organizacije SDP-a Vukovar i imenuje povjerenik koji će obnašati tu dužnost do redovitih izbora", stoji u pismu.

To je drugi put da članovi SDP-a Vukovar podnose ostavke na sve dužnosti unutar stranke. Isto se dogodilo i u svibnju 2024. kada su vukovarski SDP-ovci, predvođeni tadašnjom predsjednicom Biljanom Gaća, podnijeli neopozive ostavke. Razlog je bio taj što je tadašnji predsjednik SDP-a Peđa Grbin donio odluku da umjesto Predraga Matića u Hrvatski sabor ne ide Biljana Gaća, unatoč ranije obećanju.

SDP Vukovar je na lokalnim izborima 2009. dobio gradonačelnika Vukovara, Željku Sabu, te je s 13 gradskih vijećnika imao natpolovičnu većinu u Gradskom vijeću. Od tada je vukovarskom SDP-u padao broj vijećnika sve do 2021. kada na lokalnim izborima nije osvojio niti jedno vijećničko mjesto. Na lokalnim izborima 2025. vukovarski SDP osvojio je jedno mjesto u Gradskom vijeću.