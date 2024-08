Hrvatska ponovno u crvenom: DHMZ za dio zemlje izdao upozorenja, ali uskoro stiže osvježenje

Vrijeme će danas biti pretežno sunčano i vrlo vruće uz većinom slab vjetar i temperature uglavnom od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva, izvijestio je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Na Jadranu će tijekom jutra puhati slaba do umjerena bura, poslijepodne jugozapadnjak.

Zbog visokih temperatura za riječku, splitsku i dubrovačku regiju izdano je crveno upozorenje meteoalarma, što znači da je vrijeme izuzetno opasno.

Iz istog je razlog za zagrebačku, karlovačku, gospićku i kninsku regiju izdano narančasto upozorenje, dok je za osječku regiju izdano žuto upozorenje.

Upozorenje DHMZ-a Foto: DHMZ

Vrijeme će u utorak biti pretežno sunčano te u većini krajeva vrlo vruće. Uz jači dnevni razvoj oblaka, u unutrašnjosti tek rijetko može biti pokojeg kratkotrajnog pljuska, ponajprije u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj.

Vjetar će većinom biti slab, na Jadranu poslijepodne do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka iznosit će od 17 do 22, na Jadranu od 23 do 28, dok će se najviša dnevna uglavnom kretati između 33 i 38 stupnjeva.

🔴🟠Prognostičari DHMZ-a izdali su za danas 🔴i 🟠 upozorenje na vrućinu ➡ https://t.co/sbOIrQSYrf



🔴🟠Sutra, 1️⃣3️⃣.8️⃣. na snazi crveno i narančasto upozorenje na vrućinu➡️https://t.co/Zj1XRldkXt pic.twitter.com/6Rc0sJ57iL — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) August 12, 2024

Meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić najavio je da će u unutrašnjosti tijekom narednih dana vrijeme biti pretežno sunčano s toplim noćima, a dani će biti vrući i vrlo vrući.

Što se tiče Jadrana, ondje će tijekom narednih dana biti pretežno sunčano i vrlo vruće uz tople i vrlo tople noći. U nedjelju se, većinom u unutrašnjosti, očekuje osvježenje s oborinama koje ponegdje može donijeti i grmljavinsko nevrijeme.

Pročitajte i ovo Niski decibeli Turisti šokirani situacijom na Hvaru usred ljetne sezone, lokalci uzvraćaju: "Ljudima je stvarno dosta..."