Pripazite se - početkom tjedna visoka opasnost od UV zračenja. Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Početkom tjedna ponovno će nas pokrivati polje povišenog i izjednačenog tlaka unutar kojeg se prostire sve topliji zrak. Vrlo toplo je i u višim slojevima atmosfere gdje se od utorka u unutrašnjosti mogu stvarati uvjeti za manje lokalne nestabilnosti. U ponedjeljak ujutro posvuda će biti vedro i vrlo toplo, osobito na Jadranu. Najniža temperatura u unutrašnjosti i dalje od 16 do 21, a na moru visokih 23 do 28 stupnjeva što će ponegdje ublažavati slab do umjeren burin.

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo vruće ponegdje uz najvišu temperaturu većinom oko 36 stupnjeva pa je na snazi narančasti mteoalarm. U istočnim predjelima sunčano i vrlo vruće ponegdje i do 37 stupnjeva. Osjet vrućine neznatno može ublažavati slab i umjeren jugoistočnjak. U Gorskom području i na Sjevernom Jadranu pretežno sunčano vruće i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura od 32 do 37 stupnjeva.

U Dalmaciji vruće i vrlo vruće uz slab do umjeren jugozapadnjak. Najviše vrijednosti bit će u unutrašnjosti - ponegdje i do 38 stupnjeva. Ljetnu vrućinu prati i vrlo toplo more osobito na sjevernom dijelu ponegdje i do 29 stupnjeva. Visoke temperature zraka i mora isto tako slijedi velika i vrlo velika opasnost od sunčeva UV zračenja.

Jednako tako na snazi ostaje i upozorenje na toplinski val zbog kojeg su i u kontinentalnim krajevima na snazi ozbiljna upozorenja na toplinski udar. U unutrašnjosti sljedećih dana pretežno sunčano s toplim noćima, a dani će biti vrući i vrlo vrući. Od utorka ne isključuje se mogućnost i za poneki poslijepodnevni pljusak, prije svega u Središnjoj Hrvatskoj i gorskom području.

Na Jadranu pretežno sunčano i vrlo vruće uz tople i vrlo tople noći pa na snazi ostaje upozorenje najvećeg stupnja opasnosti meteoalarma. Prema današnjim proračunima: u nedjelju, većinom u unutrašnjosti, osvježenje s oborinama koje ponegdje može donijeti i grmljavinsko nevrijeme. Do nedjelje pretežno sunčano i vruće, samo ponegdje u unutrašnjosti uz malu mogućost za kratkotrajni pljusak.

