Nije šala - ribe u Jadranu počele su gristi: "Uspjele su mi otkinuti komad kože s noge"

Ivica je, igrajući se s djecom u plićaku, osjetio ugrize.

"Ribice su počele grickat lagano petu, pa malo osjećat okolo te lagane ugrize koji nisu previše smetali sve dok nije počelo biti agresivnije i na koncu mi ospjeli otkinut komad kože s noge", priča Ivica Kocijan.

I to baš s mjesta gdje su mu ožiljci. Takva mjesta one posebno vole.

"Sada u toplije doba godine ubrzava im se metabolizam i traže neke dodatne izvore prehrane jedan od izvora je skidanje parazita s većih riba ili sisavaca tako da su im ljudi zapravo prikladni. Ugledaju madeže, bradavice i rane najčešće se kada ugledaju neku ranu onda im je to najslađe za čoknut", kaže poznavatelj riba Pero Ugarković.

Pročitajte i ovo Prijeti i klizište Ulicom plutaju fekalije, strahuju za zdravlje, a sad ih opsjedaju i glodavci: "Čekamo da sve ovo završi u jednoj velikoj septičkoj jami"

Razloga za strah nema. Stalni je stanovnik Mediterana i Jadrana. Vrsta naviknula na ljude i kupače. Nisu opasne.

"One se zalete i one nemaju zube u smislu na kakve su ljudi naučeni poput orade, one se samo sudare i malo čopnu komadić kožice i to je simpatično. Ono što bi preporučio gledateljima da ako imaju otvorene rane ne ulaze u more zbog sebe", objašnjava Velimir Vrzić, ronilac i podvodni istraživač.

Ušate su sivo srebrne ribe s crnim prstenom na korijenu repa. Čest su ulov ribara.

Pročitajte i ovo Suhe slavine Bez vode usred toplinskog vala, šokirani i turisti, mještani bijesni: "Šporak ideš leći! Imamo više vina nego vode"

Lidija ih lovi i zna svaku "tajnu”.

"Ušata je riba s kurenta, ona se lovi po noći i na kurentu. Mi nju delamo na gradele ili lešo kuhana s time da to moraju biti lijepi veli komadi , a ima ih samo moraš imat volje i strpljenja", rekla je Lidija Vidas, ribolovka ŠRD-a Tunera iz Jadranova.

Kupačima ni ugrizi ostalih ribica pod morem nisu strani. I poruka - čuvajte Jadran jer zbog zatopljenja polako postaje dom novim opasnijim vrstama na koje nismo naviknuli.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.