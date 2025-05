Detalji sa suđenja Mariju Banožiću: Govorio kako živi, gdje radi i koliko zarađuje

Točno 551 dan prošao je od stravične prometne nesreće u kojoj je smrtno stradao Goran Šarić do trenutka kada je Općinsko državno odvjetništvo pročitalo optužnicu protiv Marija Banožića kojeg tereti za krivca prometne nesreće.



"Iz nehaja kao sudionik u cestovnom prometu kršenjem propisa o sigurnosti prometa izazvao opasnost za život ljudi, a kaznenim djelom je prouzročena smrt jedne osobe", pročitala je optužnicu zamjenica ODO-a Vinkovci Branka Obrovac.

Prometna nesreća Foto: Dnevnik Nove TV

Na navedenu optužnicu Banožić je bio kratak i poručio: "Ne osjećam se krivim."

Na pitanje sutkinje o promjeni zaposlenja i materijalnog statusa Banožić odgovara da je u prosincu otvorio privatnu tvrtku, primanja su mu do 2000 eura te je vlasnik kuće dok je stan prodao.

Ročište je nastavljeno iznošenjem dokaznih prijedloga tužitelja, ali i obrane. Za tužiteljstvo ključan je iskaz neposrednog svjedoka nesreće Mirka Đalića koji je u istražnom postupku tvrdio da ga je Banožić pretjecao i tom prilikom prešao na suprotni trak kojim se kretao poginuli Šarić. Upravo taj iskaz Banožićeva obrana u cijelosti osporava.

"Imamo priliku to pitati svjedoka tijekom njegovog ispitivanja pa ćemo vidjeti kako će reagirati", rekla je Banožićeva braniteljica Ksenija Vržina.

Ksenija Vržina, braniteljica Foto: Dnevnik Nove TV

"Obrana to mora istaknuti jer on je u pravilu tri puta mijenjao iskaz. Moramo uzeti u obzir, odmah nakon prometne nesreće je rekao da je pretjecanje bilo po sredini njegovog kamiona. U biti da je uopće bilo pretjecanje tog kamiona, sigurno bi kamion sudjelovalo u toj prometnoj nesreći na način da bi automobili zahvatili njegov kamion ili da bi on izletio s ceste", dodala je Vržina.

Braniteljica je zatražila i da se ospori mišljenje vještaka o sposobnosti upravljanja vozilom pokojnog Šarića.

"Vještak prometne struke ne može odrediti je li alkoholizirano stanje koje je bilo gdje vještak, također Centar Vučetić, je utvrdio da pokojni Šarić bio apsolutno nesposoban za vožnju jer je bio u pijanom stanju. Uopće neću govoriti o kojoj se količini alkohola radi", kazala je Vržina.

Mario Banožić - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Obrana je također zatražila da se u spis stavi i mišljenje sudskog vještaka kojeg su oni angažirali, ali je sud prijedlog odbio smatrajući ga suvišnim.

"Ali prihvaćeni su Vaši dokazni prijedlozi saslušanjem svjedoka Mirka Đalića, svjedoka Bačića, Baltića i Maričića s obzirom da govorite da postoje kontradiktornosti u njihovim iskazima", kazala je sutkinja.

Obrana je također zatražila i rekonstrukciju događaja. Ističe, da im je cilj da se utvrdi stvarno stanje okolnosti koje su dovele do tragične nesreće. U sudnici se nitko od obitelji nije pojavio, opunomoćenik je istaknuo da je supruga poginulog Mirjana Šarića u teškom psihičkom stanju te da nije u mogućnosti bila pristupiti raspravi.

Nastavak rasprave zakazan je za 26. lipnja.