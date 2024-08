Turisti šokirani situacijom na Hvaru usred ljetne sezone: "Ljudima je stvarno dosta..."

Na Hvaru ovih dana zvuk koji se, barem ne ljeti, nije čuo desetljećima - noćna tišina. Zbog ograničenja glasnoće i rada ugostiteljskih objekata, jedna od jadranskih party prijestolnica, doživjela je ozbiljne promjene.

Nakon posjeta inspektora noćni program je otkazan, ali iz kluba na Paklenjacima i dalje uvjeravaju da imaju sve potrebne dozvole.

"Zatvorili smo kako bismo, u suradnji s lokalnom zajednicom, pokazali da smo kooperativni. Radimo možda i više nego što bismo trebali. Svi iz skupine restorani i barovi u kojima se i mi nalazimo koji se nalaze van naseljenog područja imaju radno vrijeme od nula do 24“, rekao je Luka Pofuk, manadžer kluba Carpe Diem Beach.

Partijanja nema na otočiću, pa ga svi nakon kupanja traže na kopnu, ali i tu se na svakom koraku dočekuje slično pitanje.

"A gdje je muzika ovdje u Hvaru? Pošto, ja ne čujem ništa, baš je tiho večeras. Hajde na brodovima, ali ne znam zašto je cijeli Hvar tih“, rekao je Dimitrije.

Tiha ulica ili normalan razgovor, glasnoća je koju upravo u Hvaru mjeri aplikacija za mjerenje buke. Nevjerojatna je ovakva situacija bila do prije koji dan. Večeras do 65 decibela.

"Ovih par večeri zadnjih je nekako pretiho, neuobičajeno, zbog ovih svih incidenata koji su se dogodili. Mislim prihvatljivo je, ali nadam se da će se to nekako riješiti. Pronaći neki balans“, rekle su Lana i Dora iz Sinja.

I dok neki ne skrivaju nezadovoljstvo, dio lokalnog stanovništva traži da upravo tišina bude dio nove strategije turizma.

"To divljanje, to svjetlosno onečišćenje, te decibeli, te detonacije. Mislim pritvorili smo se u nekakvu salu za vjenčanja... pa šta je to Hvar“, rekla je Tonka Alujević, književnica i umjetnica.

Trenutačna situacija rezultat je niza prosvjeda i peticije s više stotina potpisa.

"Ljudima je stvarno dosta. Možda su neki više zarađivali novaca nego sad, ali su vidjeli da im kvaliteta života opada. Okružen si zombijima, ljudima koji nemaju pojma di su došli, niti ih to interesira. Žrtvovali smo im zapravo najljepši grad koji postoji. A da ne govorim o tom spoju s prirodom, i zašto? Zbog par ljudi koji imaju profit“, dodala je Alujević.

Oni spretni i od tišine su uspjeli izvući profit. Najveći red stvarao se na mjestu koje uz naručeno piće nudi slušalice i sudjelovanje u silent partiju. Dolazak u zatvoreni noćni klub mnogima je bio jedini razlog dolaska.

"Odabrali smo Hvar jer smo čuli za sjajan klub, ali je zatvoren. Razočarani smo zbog toga, ali nećemo se žaliti jer je večeras u gradu prekrasno“, rekao je Geronimo.

"Prije smo mogli čuti glazbu koja dolazi iz Carpe Diema, ali više je ne čujemo. Zatvoreni su i svi smo malo tužni zbog toga. Turizam je važan dio ekonomije u Hvaru, zato bi lokalci možda trebali koristiti čepiće za uši. Svi moraju dati svoj doprinos. Ali razumijem da bi im sve ovo moglo otežavati svakodnevicu“, rekle su Kathy i Keira.

Zanimljivo, jedinu glasnu zabavu pronašli smo u bivšem noćnom klubu. Utvrda Veneranda danas je kino i prostor za povremene koncerte, ali nakon dva sata ujutro, u Hvaru se zabaviti može samo onaj tko sam sebi zabavu i organizira.

