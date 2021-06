Nema konkurentnosti ni bez jake pravne države - čije se institucije sramotno ponašaju u slučaju devastacije predivne dalmatinske uvale Vruja, u blizini Brela. Usprkos brojnim prijavama, tužbama, pa i oduzetoj koncesiji, na što je uložena žalba, nitko nije mogao stati na kraj splitskom poduzetniku Stipi Latkoviću, koji je tamo izgradio vilu i počeo betonirati šumski put, u vlasništvu države.

Ulazak u uvalu zatvoren odlukom građevinske inspekcije, ali manja vozila u podnožju ne miruju. Načelnik općine Zadvarje, kojoj pripada manji dio uvale, priča o borbi Davida i Golijata - ili tamošnjeg poduzetnika Stipe Latkovića. U uvali, tvrdi, gradi ilegalno. Posljednja akcija - betoniranje zemljišta u vlasništvu Hrvatskih šuma.

''Svakodnevno može komunalni redar biti na terenu, ali očito gospodin radi po svom, a pravna država nema lijeka za određene ljude'', rekao je Ivan Krželj, načelnik općine Zadvarje za Dnevnik Nove TV reporterki Ivani Brkić Tomljenović.

Dao je iskaz i policiji. Zanimali su ih detalji probijanja puta.

''Niti je zatraženo, niti je općina dala ikakvu suglasnost'', objašnjava Krželj na pitanje je li općina dala dozvolu.

Hrvatske šume u tri godine prijavile su ga čak četiri puta. Nijedan postupak nije pravomoćno okončan. Geodet je tek sad pregledao zemljište, izračun štete još traje. Iz inspektorata ne odgovaraju čeka li ga i kakva kazna.

''Siguran sam da će rješenje i odluke Državnog inspektora biti inicijalni triger za postupanje i uklanjanje onog što je izgrađeno bez potrebitih građevinskih dozvola'', poručio je ministar graditeljstva i državne imovine, Darko Horvat.

Tome se nada i saborska zastupnica Marijana Puljak. I sama se obratila na adrese šest Ministarstava.

''Hrvatske šume, Hrvatske vode su dizale prijave, zvale inspekcije upravo su i u tijeku procesi s Hrvatskim šumama - stalno su u zastoju i nastave se. Taj jedan ping-pong između svih institucija traje 20 godina'', rekla je Puljak.

Puljak podsjeća na jake političke veze splitskog poduzetnika. Povezuje ga se s Ivom Josipovićem i Stipom Mesićem. Radio je i sa Zoranom Milanovićem, koji je prema Latkovićevu priznanju, bio njegov gost. Financirao mu je kampanju, a Milanović se pravdao - ništa sporno.

''To je novac koji nije zarađen na betoniranju obale, nego na tvornicama obuće, dakle ne trgovačkim centrima, u tvornicama obuće u Šestanovcu i Vrgorcu. Opet bih to radio i opet bih da mi takav netko pomogne u kampanji, i to transparentno preko računa. Na to sam ponosan, a rijetko koristim riječ ponosan'', izjavio je Milanović.

I bivša premijerka Jadranka Kosor bila je u uvali, ali za Dnevnik Nove TV demantira da je spavala u resortu.

''Da, bila sam jednom, sat, dva na putu za kontinent. Dovezla se i odvezla. Nisam znala ni za kakvu gradnju, osobito bespravnu. Tada se apsolutno ništa nije gradilo. Mislim da je to bilo kad sam već bila u mirovini'', izjavila je Jadranka Kosor.

Latković na pitanja ne odgovara. Bez epiloga su i godinama brojne prijave, a bageri pravne države nikako da se upale. U ovom slučaju - gdje nema volje nema ni načina. Iako zakoni postoje.

