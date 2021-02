Pobuna u Makarskoj zbog projekta nasipavanja prirodnih plaža velikom količinom zemlje i kamenja.

Investitor je krenuo s radovima prije dobivanja svih dozvola, pa aktivisti traže ukidanje već dobivene koncesije. Plaža je ispred nove hotelske investicije u Makarskoj.

"Drago mi je da se nešto završava, ali ovo nasipanje zemlje i ovoga blata.... ali to je već sve viđeno u Makarskoj", kazao je Ivica. "Može svako raditi kako ga je volja, bez ikakve estetike, samo, eto, nabaci", dodao je Duje.

Daljnje nasipavanje, prosvjedom su zaustavili nezadovoljni građani.

"Ovo nema nikakve veze s materijalnom kojim se šire, odnosno nadohranjuju plaže. To je građevinski šut", rekao je Petar Kelvišer iz Udruge za održivi razvoj "Osejava".

Inspekcije nisu pronašle zamjerku

Inspekcije na terenu nisu pronašle zamjerke. No, iako projekt ima građevinsku dozvolu, kamioni su stigli prerano.

Iz Splitsko-dalmatinske županije, koja izdaje koncesiju, potvrdili su da investitor ne radi po zakonu jer mu još uvijek nedostaje suglasnost za izvođenje radova.

Naložili su mu zaustavljanje radova, ali i povratak plaže u prvobitno stanje. No sudeći po situaciji na terenu to je gotovo pa - nemoguća misija.

"Prema tome je prekršio Zakon o koncesiji i Zakon o pomorskom dobru i smatramo da nije dobar koncesionar i da mu županija treba oduzeti koncesiju", rekao je Kelvišer.

Investitori ne žele pred kameru

Investitori ne žele pred kameru, ali najavljuju da će radove nastaviti, kako kažu, kad se proces finalizira s pravnim predstavnicima obje strane.

Lokalni aktivisti tvrde - opseg projekta godinama se skrivao od javnosti.

"Nikad nije bio na javnom uvidu, dakle građani nikad nisu imali pravo sudjelovati u nekakvoj javnoj raspravi i dati neko svoje mišljenje", kazala je Ela Sokol iz udruge.

Gradonačelnik ne želi zaustavljati razvojne projekte

Gradonačelnik Makarske Jure Brkan pismeno poručuje da su ispoštovali zakonsku proceduru, a na dozvolu izvješenu na oglasnoj ploči - žalbi nije bilo.

"Riječ je o prosvjedima čiji je isključivi motiv skupljanje političkih poena uoči lokalnih izbora (…) Neću zaustavljati razvojne projekte koji sukladno svim zakonskim propisima sa sobom donose 220 novih radnih mjesta", napisao je Brkan.

I čelnica makarskog turizma glasovala je za prostorni plan koji omogućuje nadohranu iste plaže.

"Međutim, ovo nije nadohranjivanje, ovo je devastacija, ovo je zločin prema prirodi. Prema tome odgovorni i nadležni koji izdaju građevinske dozvole, moraju znati kako će to utjecati na okoliš, kako to izgleda, i onaj tko je to dao tu dozvolu taj mora bi smijenjen", smatra Hloverka Novak-Srzić, direktorica TZ Makarske i gradska vijećnica HSLS-a.

O konačnoj sudbini tog projekta odlučit će županijski vijećnici.

