Nema mira ni u splitskom škveru gdje je više od pola tvrtki kćeri završilo u blokadi, a za njih osam prijeti stečaj. Država je obilato financirala ovo i druga brodogradilišta. I na upit Dnevnika Nove TV odgovara prijetnjama škverovima - ovo im je zadnja prilika da se pokrenu.

Vari se i brusi na gradnji novih brodova Obalne straže u splitskom škveru. A ispod površine nalaze se financijske dubioze. Od 47 tvrtki kćeri splitskog škvera više od pola je u blokadi.

Prema podacima kojima raspolaže ekipa Dnevnika Nove TV o ovisnim društvima društva Brodosplit d.d., trenutno su u blokadi 24 društva.

Neke tvrtke klize prema stečaju, javlja reporter Mario Jurič.

"Ukupno je podneseno osam zahtjeva za stečajem nad tvrtkama kćerkama brodograđevne industrije Split", rekao je Velimir Vuković sa Trgovačkog suda u Splitu.

O svemu smo danas htjeli razgovarati i sa sindikatom metalaca. Pred kamere nisu htjeli. Zavjet šutnje vlada i među radnicima Brodosplita

Državna ruka škveru je često pomagala. Voljela je tu navratiti i politička elita kojoj su bila puna usta hvale. Primjerice, ministar Banožić hvalio je brod obalne straže izgrađen u škveru. Škverske brodove hvale i drugi.

"Država je u raznim fazama podupirala ovaj brod jamstvima što je značilo da vjerujemo u ovaj projekt", govorio je Tomislav Ćorić, ministar gospodarstva i održivog razvoja u ožujku ove godine.

A na upit Dnevnika Nove TV je li škver prokockao svu pomoć države, ista država odgovara: "Svi škverovi koji su dobili pomoć države to je zadnja prilika ako je prokockaju i kroz tu priliku ne pokrenu stvarno tržno osnovanu proizvodnju brodova isporuku brodova uz pomoć države mislim da perspektive nema", rekao je Horvat.

Hrvatska brodogradnja Jadranbrod, kaže, na mjesečnoj bazi radi monitoring ne samo splitskog nego riječkog pulskog i trogirskog škvera. I dodaje: "Mislim da tu popusta benefita niti neće. Ako su brojke sukladne pozitivnom poslovanju idemo dalje ako tih problema ako nema perspektive morat će se donositi nepopularne odluke".

Butković uvjerava da problemi u škveru ne mogu ugroziti gradnju mosta Ston i viadukta Prapratno koji idu za pristupne ceste Pelješkog mosta.

"Sljedeći tjedan će doći doprema te konstrukcije na gradilište. Ne vidim nikakve probleme u ovoj fazi izgradnje Pelješkog mosta", kaže Oleg Butković, ministar mora prometa i infrastrukture.

Brodosplit je gigant čija sudbina utječe i na sudbinu stotina zaposlenih.

"To je političko pitanje država financira brodogradilišta koja su nekonkurentna. Njemu se to tolerira, država je odgovorna prema svojoj imovini, a mnoge je otjerala u zatvor što nisu bili odgovorni prema svojoj imovini", smatra Dalibor iz Splita.

Vlasnik: Nismo ni jednu firmu stavili u stečaj

O problemima u škveru tražili smo stav i ministarstva gospodarstva i gradonačelnika Splita Ivice Puljka. Komentar nismo dobili, no Jurič je razgovarao s vlasnikom Brodosplita Tomislavom Debeljakom.

Debeljak tvrdi da tvrtke nisu u stečaju niti prema njemu klize.

"Nije to istina. Nismo ni jednu firmu stavili u stečaj. Ne klize prema stečaju", kazao je Debeljak koji kaže i kako su u koronakrizi zadržali kooperantske tvrtke koje nisu zaradile svoj novac, a nakon pet godina više ih nisu morali zadržati.

"Nikad nismo stavili ni jednu svoju firmu u tečaj. Tako i u ovim firmama koje imaju par promila našeg duga, trebamo im posuditi i riješti taj dio da krenu. Naša odluka je da zadržimo svih 2000 ljudi i do kraja 6. mjeseca riješimo im dugove", rekao je Debeljak.

Na pitanje zašto radnicima kasne plaće Debeljak odgovara kako će plaće dobiti do kraja mjeseca.

"Do kraja mjeseca je plaća, to je zakon o radu, koji daje do kraja mjeseca. Mi pokušavamo između 15. i 25.", kaže vlasnik Brodosplita.

Jurič ga je pitao i zašto se radnici boje stati pred kamere, a Debeljak misli da se nitko ne boji.

Objašnjava i zašto imaju 47 tvrtki kćeri. Debeljak kaže da brodogradilišta u svijetu nemaju uvjet da imaju 2000 zaposlenih i da imaju kooperacije.

"Mi nemamo problem da držimo 2000 ljudi", rekao je.

Služe li tvrtke-kćeri da zadržite kooperante bez njihovih zasluženih primanja i pošaljete tvrtke u stečaj, pitao je reporter vlasnika Brodosplita, na što je dobio odgovor: "Niti jednom kooperantu nismo to napravili".

Za prijave prema Ministarstvu kaže kako su to bila "reketarenja određenih ljudi". "Ne da smo platili nego smo preplatili nekoliko milijuna kuna", rekao je Debeljak i dodao da postoje dokazi.

Milijardu kuna od države dobio je prošli škver, kaže Debeljak i tim novcem sanirao prošle gubitke.

Brodosplit traži još jedan kredit od HBOR-a, a vlasnik kaže da u svijetu nema brodogradilišta koje ne prati država.

"Ne tražimo ništa što nemaju drugi, samo mrvice koje imaju drugi", kazao je.

Jurič je Debeljaka podsjetio da su se hvalili s jedrenjakom, a završili s arbitražom i izgubili spor dok je država je dala jamstvo 12 milijuna eura.

"Država je dala samo 12 milijuna eura, a brod vrijedi preko 100 milijuna. Inače 80 posto minimalno daje država za bilo koji brod kad se gradi u svijetu", tvrdi Debeljak i dodaje kako država to nije dala, a spor je izgubio onaj čiji je brod.

Ministar Horvat je rekao da je ovo zadnja šansa brodogradilištima da se pokrenu, ali Debeljak smatra da se njega to ne tiče.

"Ne vjerojatno nama, nego zadnja prilika Uljaniku i Trećem maju koji su izgubili, a mi ipak imamo jako postojan kapital", zaključio je Debeljak.

