Mrtve ptice pronađene kraj jezera, građanima izdano upozorenje: Ovo nikako ne smiju raditi

Desetak uginulih labudova pronađeno je na području jezera Šoderica i Jegeniš, a uzorci su poslani na analizu, rečeno je tijekom sastanka Stožera Civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije.

Nakon sastanka upućen je apel građanima da izbjegavaju područja na kojima obitavaju divlje ptice. Ako pak primijete uginule ptice, da ne dolaze u njihovu blizinu i ne diraju ih.

Također savjetuju izbjegavanje dovođenja kućnih ljubimaca na lokacije na kojima su uočene uginule životinje.

Strogo je zabranjeno njihovo samoinicijativno uklanjanje.

Iz Stožera su uputili i zamolbu građanima koji primijete uginule ptice da zovu Centar 112, a uklanjanje i zbrinjavanje provest će ovlaštena veterinarska služba.

Prošle godine na istim mjestima pronađene su uginule ptice, a analize su pokazale da je uzrok smrti ptičja gripa.