VIDEO Počelo je mnogima najljepše doba u godini: "Pred nama je obilje i jesenski vatromet boja"

"Iza srpanjskih i kolovoskih žega sirove snage kojima se razmahuju ljetne nevere, slijedi po mnogima najljepše od prirode – zlatni smiraj. Divlje doba lava zamijenit će bonaca", rekao je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

"Rujan kod nas pripada u mirnije mjesece kad je sve tiše i vjetar nije toliko učestao. Postoji to slatko mjesto, taj trenutak kad prestanu maestrali, a jesenske kiše još nisu uzele maha i sve je baš kako treba", dodao je.

"Na moru utiha, mir, površina mu postane glatka poput zrcala. More je u ovo doba bogatije ribom pa ribari češće izlaze u ribolov, a u svom ovom zlatno bogatstvo se ogleda i na kopnu. Stiže jematva", istaknuo je Brzoja.

"Dobar predznak bonace su obilne jutarnje rose, a u vinogradima će uskoro poteći nektar bogova. Jesmo li opće svjesni koliko je našem podneblju poklonjeno dara i ljepote? Krug života zatvara se upravo sad i ovdje. Stiže nagrada za sav trud, odricanje i ljubav prema zemlji", poručio je meteorolog.

"Mandarine, jabuke, kruške, kesteni, nar, ako to nije bogatstvo, ne znam što jest. Priroda s darovima završava svoj godišnji ciklus sprema se za zimski san, a nama ostavlja plodove za zimnicu", napomenuo je.

"Baloni nemaju kormilo pa smjer balona određuje smjer vjetra, a on plovi kamo ga vjetar nosi. No kako vjetar na različitim visinama puše u različitom smjeru, grijanjem i hlađenjem zraka u kupoli balona, uspinjemo se i spuštamo pa na taj način lovimo smjer koji želimo kako ipak ne bismo u potpunosti bili prepušteni sudbini. A sudbina je da se krug zatvara, sunce je sve niže nad horizontom, mada se dan skraćuje još od lipnja, kao da tek sad to počinjemo jasnije primjećivati – u smiraju ljeta", objasnio je Brzoja.

"Malo nas zatekne, kao i jesen života. Tu je iza ugla, ni ne okrenemo se, a već pomičemo kazaljke. Zato prije nego krenu dugotrajne magle i prije nego priroda utone u san, ostavlja nam pune ruke plodova. Još uvijek je dovoljno topline da sve bude – taman", kazao je.

"Baš onako kako treba. Pred nama je obilje i jesenski vatromet boja u kojem je i kako je rekao sam Camus svaki list cvijet", zaključio je Brzoja.

