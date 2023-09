Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend? Prognozu donosi Nikola Vikić-Topić

Vedro i sunčano ujutro posvuda. Pod Velebitom još jaka bura, moguće je i 70-ak kilometara na sat. Drugdje vjetar slab, no jutro prilično svježe. Najniža temperatura, od 7 u gorskim predjelima, 10-ak u nizinama, te naravno ugodnije na obali, od 18 do 21.

Drugi dio dana u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno vedar i vrlo topao. Vjetar slab, gotovo nezamjetan, uz temperaturu do 26 što je oko 5 stupnjeva više od prosjeka.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne vedro. Malo oblaka moguće je uglavnom oko Slavonskog gorja. Puhat će samo slab vjetar, istočnih smjerova, a temperatura će rasti do 26, 27 Celzijevih stupnjeva.

Sunčano će biti i u Istri, Primorju i gorju. U većini krajeva i vedro, samo lokalno u Gorskom kotaru i Lici uz malo oblaka. Bura će na moru do sredine dana oslabjeti, i zapuhat će slab do umjeren maestral. Maksimalna temperatura oko 28 na obali te od 22 do 24 u gorju.

Pretežno do potpuno vedro i vrlo toplo u Dalmaciji. Oko podneva će zapuhati slab do umjeren maestral, a temperatura će rasti do 28, ponegdje i 29 Celzijevih stupnjeva.

More se, zbog bure koja je uporno puhala posljednjih 5 dana, malo ohladilo, no još uvijek se može kupati, temperatura mu je trenutno od 22 do 24.

Idućih će dana dominirati sunce. U unutrašnjosti će samo prolazno u subotu biti malo oblačnije, pa u drugom dijelu dana, u Zagorju, Međimurju, Podravini i Baranji lokalno može pasti malo kiše ili kratak pljusak. Vjetar većinu vremena slab, jedino će u nedjelju biti malo vjetrovitije, tad će zapuhati umjeren sjeverozapadnjak. Jutra ostaju svježa, a dani ugodno topli s temperaturom oko 25 stupnjeva.

Na obali će biti većinom vedro. Ujutro će puhati burin, a danju maestral, oboje slabi do umjereni. Samo će u nedjelju bura ojačati na umjerenu do jaku, i tad će malo dulje puhati. Temperatura ujutro oko 18, a poslijepodne oko 27.

Vikend će nam biti većinom sunčan, samo prolazno u subotu uz malo više oblaka na kopnu pri čemu je moguće i malo kiše, no ubrzo će se ponovno razvedravati. Jutra ostaju svježa, a dani topli, pa za jutarnje sate nije loše imati neku tanju jaknu koju kasnije možemo skinuti i ostati samo u kratkim rukavima.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.