Prekrasan gradić zabranio dolazak influencerima i turistima: "Nepristojni su i sebični, a pogledajte što rade!"

Slikoviti seoski gradić poznat po prekrasnom krajoliku zabranio je posjet influencerima i turistima.

Lokalni stanovnici Pomfreta u Vermontu okupili su se ranije ovog mjeseca kako bi objavili svoj hrabri plan za sprječavanje iritantnog priljeva putnika koji svake godine poput stampeda upadaju u grad.

Mjesto je zahvaljujući lišću koje stvara savršenu pozadinu za prekrasne jesenske fotografije dugo bilo omiljeno odredište influencera željnih fotografiranja. Država Vermont u Novoj Engleskoj svake godine privuče više od 13 milijuna turista, a u gradić Pomfret, koji ima samo 916 stanovnika, mnogi od tih posjetitelja dolaze tijekom rujna i listopada.

Mještani, navikli na turizam, kažu da se vrsta posjetitelja koji dolaze drastično promijenila u posljednjih pet godina.

Umjesto uobičajenih fotografa prirode i ljubitelja ruralnog turizma koji odsjedaju u lokalnim pansionima, Pomfret sada privlači zvijezde društvenih mreža željne sadržaja za dijeljenje na internetu.

Pomfret, Vermont Foto: Getty Images

Mike Doten, čija obitelj živi na tom području od 1700-ih, rekao je za Boston Globe da je ova nova vrsta posjetitelja, koje su on i njegova supruga nazvali "TikTockers", razlog drastične mjere.

Cloudland Road, uzak dio zemlje i šljunka s veličanstvenim pogledom na rustikalne farme i brežuljke sa zadivljujućim bojama, dugo je bio odredište ljubitelja prirode. Sada je stekao internetsku slavu kao jedno od glavnih mjesta u državi koje morate vidjeti i fotografirati.

Sleepy Hollow (Foto: Instagram/fall_autumnn_season)

Tada su počele nevolje.

Za ovaj novi val turista kaže se da su nepristojni, bez poštovanja, nestrpljivi i sebični, a jako se trude kako bi snimili savršenu fotografiju ili video, bez obzira na to kako to može utjecati na one oko njih.

Lokalna farmerica Cathy Emmons izjavila je za poslovni list da su se ona i njezin suprug Bill zaprepastili kada su vidjeli influencericu kako na privatnom posjedu postavlja prijenosnu kabinu za presvlačenje, iz koje izlazi u različitim odjevnim kombinacijama za svoje fotografije.

Također je primijetila turiste kako ležerno ulaze na njezino imanje i kradu joj rajčice.

Drugi se mještanin prisjetio kako mu je prošle jeseni dron proletio nekoliko metara iznad glave dok je sjedio vani i večerao sa svojom obitelji. U još jednom incidentu turist se nepropisno parkirao na prilazu vlasnika imanja i koristio njegovu vrtnu kućicu kao WC.

Prometni problemi

Navala turističkih autobusa i automobila zakrčila je male ceste Pomfreta, što znači da vozila hitne pomoći ne mogu slobodno voziti kroz grad, piše News.com.au.

U dopisu koji je objavilo lokalno vijeće najavljeno je da će vlasti od 23. rujna do 15. listopada zatvoriti za promet motornih vozila niz cesta, uključujući Cloudland Road u Pomfretu i cijelu Cloudland Road u Woodstocku, koje su najpopularnije turističke lokacije.

Grad je također uveo privremenu zabranu parkiranja, znakove i barijere.

"Promet u sezoni lišća u ovom području u stalnom je porastu tijekom posljednjih nekoliko godina, uzrokujući probleme sigurnosti, okoliša, estetike i kvalitete života", stoji u dopisu.

Mjere za smanjenje prometa prekinut će došljacima pristup popularnoj farmi Sleepy Hollow, privatnoj rezidenciji, koja je popularno odredište influencera.

Mještani su pokrenuli i stranicu GoFundMe pod nazivom "Save Cloudland Road" kako bi prikupili novac za zatvaranje cesta i prometne mjere tijekom jesenske sezone.

"Tijekom proteklih nekoliko godina, Cloudland Road (i male ceste koje vode do Cloudland Roada) doživjeli su neviđeni porast turističkih dolazaka potaknutih Instagramom i TikTokom, koji zarađuju novac od sponzora te su unovčili privatni dom na Cloudlandu", stoji u opisu na platformi GoFundMe.

Gužva (Foto: GoFundMe/Save Cloudland Road)

Tijekom sezone jesenskog lišća istovremeno se na jednom mjestu parkiraju stotine ljudi, a prometnom krkljancu su se pridružili čak i turistički autobusi.

"Cloudland i okolne ceste postaju neprohodne tijekom jeseni, a neodgojeni turisti oštetili su ceste, uzrokovali nesreće, tražili izvlačenje iz jaraka, gazili vrtove, vršili nuždu na privatnim posjedima, parkirali na poljima i prilazima te verbalno napadali stanovnike. Većina tih ljudi dolazi po selfie ispred jedne privatne rezidencije", tvrde stanovnici.

"Naša molba je jednostavna: kao zajednica, stanovnici koji okružuju Cloudland Road okupili su se kako bi surađivali s gradovima Pomfret i Woodstock kako bi vratili mir, sigurnost i uljuđenost obiteljima koje ovdje žive."