VIDEO Snažna kiša paralizirala New York, guvernerka poručila: "Oluja je opasna po život"

Obilna kiša izazvala je potpuni kaos u New Yorku. Podzemne željeznice i glavne prometnice u gradu su pod vodom, zvuk sirena odjekuje gradom, a hitne službe imaju pune ruke posla.

Vlasti su izdale upozorenje za bujične poplave koje vrijedi na području Manhattana, Brooklyna i Queensa.

JUST IN: New York City is experiencing massive flooding causing the water to leak into the subway.



NYC is quickly becoming a 3rd world country.



I guess when you become a sanctuary city and have to set aside 12 billion dollars to provide housing and support to hundreds of… pic.twitter.com/xWz745GojG