Od danas počinju sezonska sniženja diljem Hrvatske, a trajati će 60 dana u tri kruga. Internetska se prodaja povećala, no valja pripaziti na prevare koje se događaju prilikom online kupnje.

Od danas kreću blagdanska sniženja. Posebna epidemiološka pravila i dalje vrijede za trgovine i trgovačke centre. No, Hrvati sve više kupuju i na internetu. Gdje god da kupovali, treba znati i neke trikove.

''Uvijek se čekaju sniženja, premda kod nas sniženja nisu baš kao što su vani, ali nešto se uvijek može naći'', govori Tomislav iz Zagreba.

Sezonska sniženja, pravo su vrijeme za uštedjeti, pogotovo za roditelje s djecom.

''Većinom kupujem opremu za djecu, imam malu djecu i onako nešto za svoj gušt, možda neki komadić odjeće, neku krpicu'', objašnjava Sanja iz Osijeka.



Sniženja će trajati 60 dana, a cijene će padati u tri kruga. Prvi, do polovice siječnja s popustima od 20 posto i 30 posto, nakon toga do 50 posto, a pred kraj veljače cijene će se sniziti i do 70 posto.

''Proizvodi koji se najviše kupuju su tekstilne prirode, znači odjeća i obuća, zatim namještaj i sezonski artikli'', govori Tomislava Ravlić, voditeljica Odjela za trgovinu Hrvatske Gospodarske Komore.

No od velikog izbora, pitanje je, u što uložiti novac?

''U pametne komade! Tipa klasični kaputi od devine dlake, dobro krojena odijela, kvalitetan jeans, kožna galanterija, to su neke stvari koje su vječne i u koje se isplati ulagati'', savjetuje modna stilistica Vedrana Ilić.

Zahvaljujući pandemiji, puno više ulažemo online. Kupovina na internetskim stranicama povećala se za 15 posto u odnosu na ožujak ove godine.

''Nekad to bude jednom tjedno, nekad jednom mjesečno. Kupujem dječje igračke, potrepštine, odjeću, obuću, jednostavno je puno praktičnije'', govori Ivona iz Samobora.

No, mnogi strahuju zbog učestalih prevara kod internetske kupovine. Naravno, postoje načini na koje ih možemo spriječiti.

''Da gledamo one stranice koje su nam poznate, koje imaju različite recenzije, na koje nismo došli nekim drugim kanalima, nego direktno na njih! Ako zvuči nevjerojatno, vrlo vjerojatno je nevjerojatno i nešto je u pozadini, objašnjava stručnjak za sigurnost na internetu, Alen Delić.

A ako niste sigurni trebate li započeti s peglanjem kartica danas ili pak trebate pričekati, poslušajte savjete stručnjaka.

''U prvom krugu ipak odu one stvari koje su si ljudi već unaprijed zapikirali da su im interesantne, ali ako se želite samo malo razveseliti, onda ipak bolje pričekati drugi krug kad su cijene malo bolje i sniženja malo veća'', otkriva Ilić.

