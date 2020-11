Osobna potrošnja čini čak 60 posto BDP-a. Prošle godine građani Republike Hrvatske su u trgovinama ostavili gotovo 90 milijardi kuna. Trgovci svakog posljednjeg vikenda u studenom kupce vabe popustima i od 20 do 70 posto. No, zbog pandemije, gužve su na Crni petak iz šoping centara dobrim dijelom preselile na Internet.

Zbog pandemije Crni petak nije dočekan kao prošle godine. Izostale su gužve, ali ne i popusti. Sniženje se može pronaći na dio ili cijeli asortiman, ovisi od trgovca do trgovca. Za razliku od jutra, kada gužve skoro nije ni bilo, popodne je ipak veća navala. Iz Hrvatske gospodarske komore očekuju da će se najviše kupovati elektronika zato što je najpovoljnija, potom odjeća i obuća koja je najčešće snižena od 20 do 50 posto.

''Živim vani u Americi i kad je Black Friday skinu ga i do 70 posto. Ovak to ide malo onako sigurnije 20-30'', rekao je Ivan iz Zagreba.

Potrošnja na Crni petak i tijekom vikenda u 2017. godini iznosila je 460 milijuna kuna, 2018. porasla je na 680 milijuna kuna, a prošle je godine u četiri dana akcije utrošeno 1,34 milijarde kuna.

''Ove godine naravno zbog korona krize očekujemo da će to biti nešto manje iako ova cijela situacija je pogodovala online trgovini'' komentira Tomislava Ravlić iz Sektora trgovine pri HGK.

Crni petak u Hrvatskoj: Korona je promijenila i navike kupaca, doznajte što se sada najviše kupuje

Online trgovina ove godine bilježi porast prodaje od 14 posto.

''Od ponoći i jedne minute krenulo je eksplozivno. Već danas do sedam ujutro je Black Friday postao kao redovnih tjedan dana'' govori Tana Zimmermann, suosnivačica platforme za web-prodaju.

''Naručujem si jako puno toga online. Ove godine čak izrazito puno'', zaključuje Lindita iz Rijeke.

Zbog pojačane online kupnje, pojačane su i inspekcije na internetu. Državni inspektorat upozorava na one koje na Crni petak i doslovno rade ''na crno''. Ima fiktivnih tvrtki koje samo uzmu novac, a ništa ne isporuče, ali i poznatih tvrtki koje friziraju cijene ili prodaju proizvode koje više nemaju na skladištu. Kazne se kreću od 10 do 100 tisuća kuna te svake godine godine inspektorat utvrdi kako 12 do 16 posto trgovaca krši pravila na Crni petak.

Mnogi prate sniženja za Crni petak, ali to čini i tržišna inspekcija

''U svakom trenutku se apsolutno potrošaču u takvoj online trgovini mora zagarantirati pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana'', rekla je Vedrana Filipović Grčić iz Sektora za nadzor trgovine pri Državnom inspektoratu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr