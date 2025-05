Milanović o optužnicama: "To je čista politička zloupotreba, možda je vrijeme da se kaže – dosta"

Na svečanoj akademiji u povodu Dana Hrvatske vojske u srijedu je uručeno niz promaknuća, nagrada i pohvala zaslužnim pripadnicima Oružanih snaga, a u prigodnim govorima modernizacija i tehnološki razvoj te personalna revitalizacija navedeni kao tri ključna stupa nastavka razvoja vojske.

Oružane snage danas su vojska koja gleda u budućnost, koja se razvija i intenzivno oprema, usvaja nove tehnologije, koja se snažno posvećena obrani nacionalnih teritorija i zaštiti nacionalnih interesa, rekao je načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomir Kundid.

"Personalizacija revitalizacija, modernizacija i opremanje te razvoj novih sposobnosti su tri ključna stupa u nastavku razvoja Oružanih snaga”, naveo je Kundid i istaknuo da snaga vojske nije samo u naoružanju već i u njezinim pripadnicima.

"To jasno sugerira snažnu potrebu razvoja vojnog obrazovnog sustava koji će pratiti suvremene trendove i isto tako kroz vojnu izobrazbu prenositi ta znanja na djelatne vojne osobe”, dodao je.

Susret i rukovanje predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića - 10 Foto: Goran Mehkek/Cropix

Ništa bez ljudi

Dan Hrvatske vojske i Dan hrvatske kopnene vojske obilježava se 28. svibnja, na dan kada je 1991. godine održana svečana smotra Zbora narodne garde (ZNG) na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici i kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a.

I predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik OS Zoran Milanović u govoru je istaknuo da bez ljudi sva moderna oprema koja se kupuje za vojsku neće imati pravu vrijednost te se osvrnuo na vraćanje vojnog osposobljavanja.

"Mi smo skoro ostali bez pričuve, zadnji ročnici su napustili vojarne 2008. i zadnjih 17 godina hrvatski mladići se ne osposobljavaju za vojsku. Broj dragovoljnih vojnih ročnika je toliko malen, a izbijanjem rata u Ukrajini u ovoj zadnjoj fazi je spao na forenzičke razine, da je nešto trebalo poduzeti i ovo je način u okviru ustavnih ograničenja, da se nešto veći broj ljudi, možda nekoliko tisuća godišnje, motivira da odsluži barem nekoliko mjeseci vojsku i da to bude bazen za potrebe nacionalne obrane”, rekao je Milanović.

Govoreći o položaju Hrvatske u NATO-u, istaknuo da je Hrvatska lojalna članica i ozbiljno shvaća svoje obveze, ali da isto tako mora biti razumna i odgovorna u kritičnim situacijama. Na početku je NATO imao devet članica, a danas ima 32 članice i mislim da je vrijeme da se tu stane, rekao je uz ostalo. Pozvao je i na oprez kod nabave vojne opreme, da bude promišljena te da se vodi računa o potrebama i cijenama.

O optužnicama

U govoru se Milanović dotaknuo i optužnica protiv hrvatskih ratnih zapovjednika koje dolaze iz Bosne i Hercegovine (BiH). Upozorio je da i danas, 30 godina nakon rata, iz susjednih država, prije svega iz BiH, dolaze optužnice za hrvatske ratne zapovjednike: "To mora prestati, to je čista politička igra i čista politička zlouporaba. Takve stvari se više nikada ne smiju događati. Ne vidim koji je sljedeći cilj koji nas može kompromitirati ili ustegnuti našu akciju kako nam iz susjednih država, prvenstveno iz Bosne i Hercegovine, ne bi dolazile te optužnice za naše ratne zapovjednike nakon 30 godina."

"Sve optužnice koje dolaze iz BiH za navodna kaznena djela, navodno počinjena u borbi protiv bošnjačkih ili srpskih snaga, dolaze preko sarajevskog tužiteljstva. To su sve optužnice za kolektivnu zapovjednu odgovornost čija je osnova presuda šestorici dužnosnika hrvatskog naroda u BiH. Koja je tu uloga hrvatske države? To mora prestati, to je čista politička igra, čista politička zlouporaba. Možda je vrijeme da se kaže – dosta. A posebno za ovo što se radi prema Hrvatskoj, da se optužuje vojska koja je oslobodila BiH. Hrvatska vojska je oslobodila BiH, bez Hrvatske vojske nema Daytona, on ne postoji ni u teoriji", poručio je Milanović.

Plenković o vojnom osposobljavanju

Svečanoj akademiji prisustvovao je i premijer Andrej Plenković koji je najavio daljnja povećanja izdvajanja za obranu. "Vrlo brzo će se 1,5 povećati na 2 milijarde eura”, rekao je.

Osim toga, najavio je za idući tjedan puštanje u javno savjetovanje prijedloga zakona o obrani kojim bi se uvelo temeljno vojno osposobljavanje, "koje je nužno u ovim okolnostima kako bi Hrvatska u budućnosti bila sigurna".

Investicija, a ne trošak

Ministar obrane Ivan Anušić podsjetio je na povećanje proračuna za obranu u zadnjih devet godina, za čak 184 posto na 1,5 milijardu eura. "Novi izazovi su ispred nas, prijete nam novi ratovi i nove ugroze i nesigurnosti i zato Hrvatska mora biti spremna, mora povući pouke iz 90-ih i znati kako razvijati Oružane snage”, poručio je i dodao da će se modernizacija vojske nastaviti .

"Oružane snage nisu trošak, one su investicija u sigurnu budućnost, one mogu biti ekonomski pokretač i zamašnjak”, naglasio je.

Na svečanoj akademiji povodom Dana Hrvatske vojske održanoj u Domu HV-a "Zvonimir", uz prisutnost brojni najviših državnih dužnosnika, predsjednik Republike, ministar obrane i načelnik Glavnog stožera podijelili su istaknutim pripadnicima Oružanih snaga ukupno 124 promaknuća u viši časnički čin, 173 promaknuća u dočasnički čin, te pohvale i nagrade.