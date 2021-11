Nakon niza sukoba s resornim ministrom Darkom Horvatom, Damir Vanđelić, kojega se spominjalo i kao HDZ-ova kandidata za gradonačelnika Zagreba, trebao bi na konferenciji za medije objasniti zašto je dao ostavku na mjesto ravnatelja Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Na konferenciji za novinare u organizaciji Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, ravnatelj Fonda Damir Vanđelić predstavit će redovito izvješće o radu tog Fonda.



Uz njega, govorit će i Vuk Vuković ispred Instituta sinergije znanosti i društva, te Martina Puljko iz tvrtke GDI.



Na konferenciji će biti riječi i o Vanđelićevoj najavljenoj ostavci te razlozima za nju.



Konkretni razlozi njegova odlaska, naime, službeno nisu poznati, no često se sukobljavao s ministrom graditeljstva Darkom Horvatom i iznosio kritike zbog sporosti obnove nakon potresa.



Iz Fonda je u četvrtak poslije podne potvrđeno da je Vanđelić urudžbirao svoju ostavku i proslijedio je Upravnom vijeću Fonda, na čijem je čelu ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat.



Vanđelić, kojega se bilo spominjalo i kao HDZ-ova kandidata za gradnačelnika Zagreba, i krajem veljače ove godine je predstavio moguću odstupnicu kazavši da to od početka nije bila njegova ideja i da neće odraditi cijeli mandat u Fondu te da je takav i dogovor bio od početka: ''Puni mandat neću ostati sigurno jer kanim to upogoniti puno prije. Ako to ne uspijem upogoniti dovoljnom brzinom, ja ću dati ostavku sam jer zaista neću ja sam biti zadovoljan svojim radom.”