Ravnatelj Fonda za obnovu Damir Vanđelić odlučio je otići s tog mjesta, neslužbeno se doznaje. Detalji bi sutra trebali biti poznati.

Ravnatelj Fonda za obnovu Damir Vanđelić napušta tu funkciju, a na konferenciji za novinare u petak očekuje se i da će to sam potvrditi.

Prema neslužbenim informacijama, Vanđelić je svoju ostavku proslijedio Upravnom vijeću Fonda, na čijem je čelu ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat.

Vanđelić je često iznosio svoje nezdovoljstvo dinamikom obnove - kako Zagreba, tako i Banovine. U rujnu je izjavio da prema podacima Kriznog stožera tisuću ljudi na potresom razrušenom području Banovine živi bez osnovnih civilizacijskih uvjeta.

Ministar Horvat odmah mu je uzvratio kako je obnova u nadležnosti Fonda i da je Vanđelić imao suglasnost za raspis natječaja i uređivanje prostora na koji mobilne jedinice trebaju doći, njihovu kupovinu i najam. "Sad je sredina devetog mjeseca, što se zbiva i zašto se tom dinamikom nije ugovaralo, isporučivalo i zbrinjavalo ljude, to su pitanja za druge ljude, a ne za mene. Siguran sam da ćete to pitati one kojima je zakon dao obvezu, a zašto se po tome nije postupilo, raspravljat ćemo na prvoj sjednici upravnog vijeća", kazao je tada Darko Horvat.

U petak će na konferenciji za novinare biti predstavljeno redovito izvješće o radu Fonda za obnovu. Uz Damira Vanđelića govorit će i dr.sc. Vuk Vuković ispred Instituta sinergije znanosti i društva te Martina Puljko iz tvrtke GDI.