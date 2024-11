Ministar pravosuđa Habijan o aferi mikroskopi i lex AP: Jedna stvar mu je nedopustiva

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan gostovao je u Dnevniku Nove TV, gdje s njim razgovara reporterka Sabina Tandara Knezović.

Ona ga je pitala zašto je zbog afere mikroskop pokrenuta istraga o curenja informacija u medije, odnosno aktiviran lex AP, a isto nije učinjeno kada su procurile informacije o istrazi bivšeg HDZ-ova šefa Hrvatskih cesta Josipa Škorića i HDZ-ova gradonačelnika Otoka Josipa Šarića.

"Ja ne mogu komentirati postupke DORH-a, ali meni je neshvatljivo da u javnosti imamo live stream (prijenos uživo op.a.) cijelih izvida, odnosno tajnih dokaznih radnji. To po mom mišljenju, kao osobe koja je 13 godina bila odvjetnik, nije dopustivo. To šteti i osobi koja je okrivljena i cijelom kaznenom postupku", rekao je.

Zatim se osvrnuo na članak 307.a Kaznenog zakona, koji je u javnosti poznatiji kao lex AP.

"Mi smo i prije imali članak 307., koji je isto tako branio da se činjenice koje su označene kao tajne mogu javno iznositi. To nije neka posebnost hrvatskog kaznenog zakonodavstva", ustvrdio je.

Oporba tvrdi da sve diktira premijer Andrej Plenković i da on upravlja DORH-om.

"Hajmo malo vraititi film u zadnjih par godina i promotriti postupanje DORH-a: od postupaka protiv ministra Horvata, Tolušića, Aladrovića. To je sve poduzeo DORH, a sad je odjednom USKOK loš. To mijenjanje stavova i narativa je vjerodostojno", napomenuo je Habijan.

"Ne može me nitko uvjeriti da je normalno da imate prijenos dokumenata, poruka i izvida. Na taj način kontaminiramo kazneni postupak, to su neka načela koja se znaju već na prvoj godini pravnog fakulteta", dodao je.

"Beroš je dokaz da nema nedodirljvih"

Odgovorio je i na pitanje o tome kakva se poruka šalje kada jedan ministar, u ovom slučaju ministar zdravstva Vili Beroš, sudjeluje u prevarama s javnim nabavama.

"Ako je istina sve to što mu se stavlja na teret, onda se šalje jedna grozna i užasna poruka. To je nedopustivo, tim više što je ta osoba obnašala visoku funkciju, ali pokretanje ovog postupka je dokaz da nema nedodirljvih. To je poruka i oporbi i ja ne vidim razlog za njihovu nervozu", ustvrdio je.

Tandara Knezović ga ja upitala i je li Beroševo uhićenje dokaz lošeg kadroviranja premijera Plenkovića.

"Kao ministar imate određenih radnji i postupaka koji su vaša osobna odgovornost. Ovaj slučaj nikada nije došao na Vladu", napomenuo je, nakon čega je reporterka pitala potpisuje li on sve što mu dođe na stol.

"Potpisujem nakon što sam siguran u one stvari za koje smatram da su bitne", odgovorio je i dodao da je više puta odbio nešto potpisati: "Ne mogu sada reći koliko je to puta bilo, ali sjećam ih se četiri."

O objavi Zorana Milanovića

Habijan je komentirao i vijest da je Tamara Laptoš, europska tužiteljica iz Hrvatske u Uredu europskog javnog tužitelja, tražila zaštitu EPPO-a.

"Mogu reći samo da sam to vidio u medijima. To nije u nadležnosti Ministarstva pravosuđa, ali sam siguran da će nadležna tijela napraviti ono što trebaju. Kao bivši odvjetnik mogu reći da postoji tajnost takvih postupanja upravo zato da bi se osoba zaštitila", rekao je ministar.

Osvrnuo se i na objavu predsjednika Zorana Milanovića, koji je najavio da će pomilovati svakoga tko bude osuđen zbog lex AP.

"Dotični šalje vrlo lošu poruku, kao što radi već pet godina", istaknuo je Habijan te dodao da predsjednik poziva građane da krše zakon: "Ako to radi netko ima tako visoku funkciju, tko je prisegao na Ustav, mislim da ga ne trebamo na tom mjestu."

Dogovor oko Ustavnog suda

Komentirao je i dogovor oko odabira ustavnih sudaca.

"Nije nigdje zapelo. O tome morate pitati oporbu jer je u sastanak trebao biti održan u petak. Oproba se nije pojavila, ali suci će biti izabrani", rekao je ministar.

Tandara Knezović ga je pitala i o činjenici da se HDZ dogovara s oprobom koja ga proziva zbog afere mikroskopi te je ustvrdila da se radi o trgovini.

"Nije to trgovina, to su propisi za odabir ustavnih sudaca. Oni će biti izabrani i sve će biti u redu", zaključio je Habijan.

