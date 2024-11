Troskot o aferi mikroskop i Plenkovićevoj najavi revizije u zdravstvu: "Njemu je danas nedostajala jedna riječ"

Afera sa sada bivšim ministrom zdravstva Vilijem Berošem neizbježna je bila i u Saboru, gdje se raspravljao o proračunu za iduću godinu koji su došli predstaviti premijer Andrej Plenković i ministar financija Marko Primorac. Ako se oporbu pita, proračun je premrežen korupcijom i neće ga podržati, a rasprava o njemu pretvorila se u raspravu o smijenjenom ministru.

Sve je pratio reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić, koji je komentirao premijerovu najavu revizije svih javnih nabava u zdravstvu.

"Oporba govori da je čudno da ta najava dolazi sada, nakon svih upozorenja koja su u proteklim godinama oni odaslali premijeru", rekao je Krešić.

Reporter je o raspravi razgovarao i s Mostovim saborskim zastupnikom Zvonimirom Troskotom.

"Revizija je već odrađena s obzirom da je državna revizija bila u Ministarstvu zdravstva i navela je sve ove nedostatke koji su upućivali da će se dogoditi ovakav kriminal i da bi sumnjivi kapital iz Srbije i osuđenici mogli biti u tom procesu", komentirao je Troskot.

"Revizije su već odrađene, oporba je tražila i smjenu ministra Beroša, tražili smo i revizije nabave cjepiva za vrijeme koronakrize jer je na to bilo stavljen jedan veo državne tajne. Nabavljena su cjepiva u vrijednosti od milijardi eura i nikad nismo dobili pravu sliku što se dogodilo", dodao je.

Najava revizije je, ustvrdio je Mostov saborski zastupnik, dimna bomba da bi se sakrio meritum problema.

"A to je da nam, nažalost, javnim zdravstvom upravlja sumnjivi srpski kapital i podzemlje koje upravlja liječnicima i procesima isplate", napomenuo je.

Komentirao je i stavku proračuna prema kojoj bi dio državnog proračuna za zdravstvo bio rezerviran za privatne zdravstvene ustanove.

"Ono što je danas nedostajalo je, prije svega, isprika premijera, odnosno riječ 'oprosti'. Iz proračuna je vidljivo da novca ima i to je ključno komunicirati ljudima, ali on ne ide na poboljšanje opreme u bolnicama, dugih lista čekanja, nego se to dijeli ortacima ministra zdravstva", rekao je Troskot.

"Proračun nije niti razvojan – jer vidimo da se ne razvija zdravstvo – niti je socijalan jer pogledajte samo koliko ljudi umire. Skupljaju se donacije da bi se djeca slala na liječenje u SAD, a naš novac ide privatnicima i sumnjivom kapitalu iz Srbije", dodao je.

Osvrnuo se i na lex AP, odnosno pokretanje istrage zbog curenja informacija u aferi mikroskop.

"Mislim da je to još jedna dodatna sramota koja se baca na cijeli ovaj slučaj i mislim da je to trebalo ostati u rukama europskog tužitelja. Mislim da je ovo ključna činjenica – da europski tužitelji nisu pokrenuli taj proces, nikada USKOK ni DORH ne bi krenuli protiv ministra zdravstva", ustvrdio je Troskot.

"Prema tome, istraživanjem ljudi koji su mukotrpno tražili sve te dokaze će se poslati poruka da se želi kazniti sve one koji su željeli pravedniji sustav, a ne osobe koje su izvlačile novac. Oni neće odgovarati, a odgovarat će ljudi koji su se borili za pravednost i naše male ljude koji sve to moraju privatno plaćati i to itekako osjećaju u svojim džepovima", zaključio je.

