Objavljene nove poruke, otkrivaju kako su se dogovarali poslovi: "Treba mu poslati jasnu poruku"

Novoobjavljene poruke svjedoče o tome kako su se dogovorili poslovi zbog kojih je više ljudi uhićeno, a među njima je donedavni ministar zdravstva Vili Beroš, koji se trenutno nalazi u istražnom zatvoru u Remetincu.

U porukama se vidi kako Saša Pozder, direktor tvrtke Medial Innovation Solutions, koja se bavi prezentacijom i prodajom medicinskih robota, dogovara poslove s drugim članovima WhatsApp grupe imena Petrač&Pozder, koje s njim čine Hrvoje, Novica i Nikola Petrač.

Oni se tijekom komunikacije trude da ne spomenu Beroševo ime, pa ga oslovljavaju s Mali. No u svojoj intenzivnoj komunikaciji u nekim situacijama rabe i inicijale VB, dok na drugom spominju MZ, kao kraticu za ministra zdravstva, izvijestio je Večernji list. Isto vrijedi i kada Podzer šalje poruku Goranu Roiću, ravnatelju Klinike za dječje bolesti Zagreb, koji je također pod istragom EPPO-a te je završio u Remetincu.

"Poštovanje profesore Roić, Saša Pozder ovdje, vlasnik Medical Innovation Solutionsa, dobio sam vaš broj od MZ-a, u ponedjeljak sam u ZG", napisao je.

Roić i Podzer našli su se u veljači 2023., nakon čega je Klinika za dječje bolesti Zagreb nabavila medicinskog robota od Pozderove tvrtke, o čemu on u kolovozu 2023. izvještava ostale.

"Klaićeva upravo plaćeno. Vidjet ćemo još danas uplatu... Ja sam sledeće nedelje nazad u Beogradu pa da uradimo plaćanje vama i još 106.000 eura. Novica i ja smo prošli kroz brojeve.... I ima još 25 za prijatelja od toga dati...", napisao je.

Podzer traži da se zastraši konkurenta

Hrvoje Petrač je u prosincu 2023. u grupu poslao i link na članak u kojem Beroš najavlja reorganizacija bolničkog sustava i proračun za 2023. godinu od 7,1 milijardi eura, na što mu je Pozder odgovorio: "10 posto je dosta za nas...."

Pozder inače članove grupe obavještava i kako napreduju poslovi s ostalim bolnicama, a jednom se prigodom također pohvalio da je na zagrebačkom Rebru dobio jedini transparentni posao u Hrvatskoj.

"Jedini transparentni posao u Hrvatskoj, 33 lampe na Rebru smo dobili bez ovakve pomoći, pristao sam na 48 meseci rata, ali sam srećan, nema financijskog smisla, ali sam srećan, ovo je strateški..... Zaradit ću 200.000 eura, ali tek 2026.", napisao je.

No njegova sreća zbog uspjeha nije bila duga vijeka jer se konkurent s natječaja žalio.

"Direktor druge tvrtke je poslao žalbu za ovaj tender za lampe, za one 33, što je bio transparentan, bio sam skoro 200.000 eura jeftiniji i da duži rok za plaćanje. Žalba je toliko sramotna i glupa ali imaju vezu u komisiji za žalbe. Ako usvoje tužit ću, no bilo bi dobro ako možemo do njega doći i dati mu do znanja da ubuduće kada dobije Medical Innovation Solutions da se nikada više ne žali...", objasnio je.

Drugim riječima, Pozder traži da Petrači zastraše konkurenta.

"Nepoznato ime na prvu, ali u par dana sve saznamo", odgovorio mu je Nikola Petrač.

"Ma on je nebitan ali je o meni loše pričao, pa ima razloga na osnovu svega da mu se pošalje poruka i to skroz jasna", napisao je Pozder.

