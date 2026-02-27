Istraživanje Dnevnika Nove TV: Građani otkrili što misle o vojnom roku i stanju u zdravstvu

Redovito mjesečno istraživanje Crobarometar koje ekskluzivno objavljuje Dnevnik Nove TV, ove veljače donosi i razmišljanja građana o temama koje su ovaj mjesec dominirale u javnom prostoru, a to su obvezni vojni rok i problemi u zdravstvu.

Rezultate istraživanja prezentirala je politička reporterka Sabina Tandara Knezović.

Što građani misle o vojnom roku

Vojni rok opet je obavezan za muškarce, a početkom godine poslani su pozivi na adrese osoba rođenih 2007. godine. Istraživanje je pokazalo da 18 posto ispitanika ne podržava vojni rok, 17 posto niti ne podržava niti podržava, dok 64 posto ispitanika podržava vojni rok. Njih 1 posto ne zna.

Crobarometar za veljaču Foto: Dnevnik Nove TV/DNEVNIK.hr

Ovom rezultatu u prilog ide i činjenica da je od 700 poslanih poziva, samo njih sedmero se pozvalo na priziv savjesti. Tandara Knezović dodala je i da je trenutno poslano više od 700 poziva od otprilike 20 tisuća ukupno.

Vojno osposobljavanje obvezno za muškarce, a za žene je dobrovoljno. Istraživanje pokazuje da 8 posto građana smatra da bi vojni rok trebao biti obvezan i za žene, pod istim uvjetima kao za muškarce. 64 posto smatra da bi trebalo ostati kao i sada, obvezno za muškarce, a dragovoljno za žene. Da ne bi trebalo biti obvezno ni za koga, već isključivo dobrovoljno smatra 26 posto ispitanika. Ne zna njih dva posto.

Crobarometar za veljaču Foto: Dnevnik Nove TV/DNEVNIK.hr

Vojni ročnici primat će 1100 eura naknade mjesečno, a civilni znatno manje. 49 posto ispitanika slaže se da bi naknade trebale biti više za vojno služenje. Za jednake naknade za vojno i civilno služenje zalaže se 38 posto ispitanika. Više za civilno služenje odabralo je 4 posto ispitanika, dok ne zna njih 9 posto.

Crobarometar za veljaču Foto: Dnevnik Nove TV/DNEVNIK.hr

Zdravstvo bolna točka društva

Zdravstvo je jedna najbolnijih točaka društva, a ministrica Irena Hrstić je na čelu tog resora nešto više od godinu dana. Njezin rad 15 posto ispitanika ocjenjuje jedinicom, 17 posto njih dalo joj je dvojku, dok bi je 32 posto ispitanika ocijenilo trojkom. 15 posto ispitanika dalo joj je četvorku, a peticu je zaslužila kod 5 posto ispitanika.

Crobarometar za veljaču Foto: Dnevnik Nove TV/DNEVNIK.hr

Prosječna ocjena za ministricu je 2,73.

Crobarometar za veljaču Foto: Dnevnik Nove TV/DNEVNIK.hr

Liste čekanja su jedan od najvećih problema u hrvatskom zdravstvu. Među ispitanicima, 50 posto je onih koji smatraju da je najveći uzrok dugih lista čekanja nedostatak liječnika i medicinskog osoblja u javnom sustavu. 43 posto ispitanika smatra da je uzrok rad dijela liječnika i u javnom i u privatnom sektoru. Lošu organizaciju unutar bolnica, odnosno odgovornost ravnatelja, kao uzrok vidi 33 posto ispitanika.

Crobarometar za veljaču Foto: Dnevnik Nove TV/DNEVNIK.hr

Njih 28 posto kao uzrok smatra neadekvatno upravljanje sustavom od strane Ministarstva zdravstva. Kriva raspodjela sredstava unutar zdravstvenog sustava u cjelini uzrok je za 21 posto ispitanika.

Crobarometar za veljaču Foto: Dnevnik Nove TV/DNEVNIK.hr

Njih dva posto smatra je nešto drugo, a jedan posto ne zna.

Crobarometar za veljaču Foto: Dnevnik Nove TV/DNEVNIK.hr

Istraživanje Crobarometar za Dnevnik Nove TV provodi agencija Ipsos na redovitoj mjesečnoj bazi. Istraživanje je provedeno između 1. i 19. veljače na reprezentativnom uzorku od 989 punoljetnih građana iz cijele Hrvatske metodom osobnog anketiranja. Maksimalna pogreška iznosi +/-3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/-3,6 posto.