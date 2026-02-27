Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
CROBAROMETAR

Istraživanje Dnevnika Nove TV: Građani otkrili što misle o vojnom roku i stanju u zdravstvu

Piše DNEVNIK.hr, 27. veljače 2026. @ 19:54 komentari
Sabina Tandara Knezović
Sabina Tandara Knezović Foto: DNEVNIK.hr
Rezultate istraživanja prezentirala je politička reporterka Sabina Tandara Knezović.
Najčitanije
  1. Ilustracija: GettyImages
    Velika opasnost

    16-godišnjak preminuo nakon kobasica: Prva osoba na svijetu koja je umrla od ove bolesti
  2. Rupa u Velikoj Gorici - 2
    UŽAS U VELIKOJ GORICI

    Dječak pao u tri metra duboku rupu, hitno prevezen u bolnicu: "Dozivali su 'Borna, Borna', a njega više nije bilo"
  3. Taisha Drpić - 8 22
    18-godišnja ljepotica

    Znate li čija je ovo kći? Tata joj je bivši dinamovac, a mama jedna od najvećih domaćih zvijezda
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Prijepor u Saboru oko mirovina branitelja: "Za to se nisam borio"
Plan Možemo!
Podjele oko viših mirovina, branitelj poručuje: "Nisam se to borio. Stav mora biti jedinstven"
Bill Clinton o Epsteinu: "Nisam vidio ništa"
SVJEDOČIO NAKON SUPRUGE
Bivši predsjednik tvrdi da nije znao ništa sporno o Epsteinu: "Dobro je krio od svih..."
HUBOL kritizira Ministarstvo zdravstva: “Dvojni rad ne utječe na liste čekanja”
Spor oko dvojnog rada
HUBOL prozvala ministricu: "Ovo je nezakonit akt, neće utjecati na liste čekanja"
Crobarometar: Razmišljanja građana o temama koje su dominirale u javnom prostoru
EKSKLUZIVNO ISTRAŽIVANJE
Jokić komentirao rezultate Crobarometra i upozorio na rak-ranu zdravstva: "Svi bi se trebali boriti..."
Crobarometar za veljaču
CROBAROMETAR
Istraživanje Dnevnika Nove TV: Građani otkrili što misle o vojnom roku i stanju u zdravstvu
Otvoren centar za gospodarenje otpadom, stanovnici: "To je ekološka katastrofa"
U srcu Babine Gore
Godinama upozoravali, no Centar ipak krenuo s radom: "Netko se ovdje obogatio"
16-godišnjak preminuo nakon kobasica: Prva osoba na svijetu koja je umrla od ove bolesti
Velika opasnost
16-godišnjak preminuo nakon kobasica: Prva osoba na svijetu koja je umrla od ove bolesti
Dječak pao u rupu pored ceste, prevezen u bolnicu
UŽAS U VELIKOJ GORICI
Dječak pao u tri metra duboku rupu, hitno prevezen u bolnicu: "Dozivali su 'Borna, Borna', a njega više nije bilo"
Beba od 18 mjeseci pala sa 33 metra visine, prolaznici ga spasili brzom reakcijom
Brza reacija
VIDEO Dijete od 18 mjeseci palo sa 33 metra, ovako su mu prolaznice spasile život
Tramvaj iskočio iz tračnica u susjedstvu
KAOS U MILANU
VIDEO Teška nesreća u susjedstvu! Tramvaj iskočio iz tračnica, najmanje jedna osoba poginula. Snimljen trenutak nesreće
PROVJERENO Kako se dogodio slučaj Epstein? Silovana je, prisiljena na seksualne masaže i orgije
Donosi Provjereno
Povukao ju je u krilo i masturbirao: Silovana je, prisiljena na seksualne masaže i orgije - imala je 14 godina
Mađarska i Slovačka koriste nerusku naftu preko Janafa zbog prekida Družbe.
Energetska kriza
Stručnjak nakon ultimatuma Janafu: "Činjenica je da je neruska nafta skuplja 20 do 30 posto, ali..."
Direktor kineske kompanije radnicima podijelio 26 milijuna dolara u gotovini 5
Gazda iz snova
VIDEO Šef okupio radnike pa pred njih istresao milijune dolara: "Uzmite koliko možete, znam da se mučite s kreditima"
Aleksandar Vučić prognozira veliki sukob: "Nažalost, bojim se da ću biti u pravu" 5
Javio se iz Kazahstana
Vučić očekuje veliki sukob: "Svi znate na koji mislim"
Trump izvrijeđao legendarnog glumca: "On je bolesna i poremećena osoba s izuzetno niskim IQ-om" 5
Salva uvreda
Trump izvrijeđao legendarnog glumca: "On je bolesna i poremećena osoba s iznimno niskim IQ-om"
Mađarska i Slovačka koriste nerusku naftu preko Janafa zbog prekida Družbe. 5
Energetska kriza
Stručnjak nakon ultimatuma Janafu: "Činjenica je da je neruska nafta skuplja 20 do 30 posto, ali..."
Boris Dežulović o najavljenom okupljanju Dražena Keleminca: "Ovo nije prosvjed, nego maltretiranje" 4
traže zabranu
Opskurni desničar organizira prosvjed pred stanom roditelja Borisa Dežulovića: "Ovo je maltretiranje"
Srpski ministar unutarnjih poslova hitno hospitaliziran 4
Na respiratoru
Ivica Dačić završio u bolnici: Liječnici se bore za njegov život
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
16-godišnjak preminuo nakon kobasica: Prva osoba na svijetu koja je umrla od ove bolesti
Velika opasnost
16-godišnjak preminuo nakon kobasica: Prva osoba na svijetu koja je umrla od ove bolesti
Dječak pao u rupu pored ceste, prevezen u bolnicu
UŽAS U VELIKOJ GORICI
Dječak pao u tri metra duboku rupu, hitno prevezen u bolnicu: "Dozivali su 'Borna, Borna', a njega više nije bilo"
PROVJERENO Kako se dogodio slučaj Epstein? Silovana je, prisiljena na seksualne masaže i orgije
Donosi Provjereno
Povukao ju je u krilo i masturbirao: Silovana je, prisiljena na seksualne masaže i orgije - imala je 14 godina
show
Znate li čija je ovo kći?
18-godišnja ljepotica
Znate li čija je ovo kći? Tata joj je bivši dinamovac, a mama jedna od najvećih domaćih zvijezda
Kćeri i supruga Marka Perkovića Thompsona na premijeri filma ''Diva'' u Splitu
na posebnu večer
Evo kako izgledaju Thompsonove tri kćeri, prvi je ovo izlazak blizanki Katarine i Cvite!
Senad Bašić oglasio se na društvenim mrežama nakon dugo vremena
povukao se iz javnosti
Legendarni Faruk nakon dugo vremena obratio se javnosti, prošao je kroz teško razdoblje
zdravlje
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
najzahvalnija biljka za interijer
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
Popularne injekcije za mršavljenje pod povećalom: Ovu nuspojavu ne smijete ignorirati
Doživjele su ogromNU popularnost
Popularne injekcije za mršavljenje pod povećalom: Ovu nuspojavu ne smijete ignorirati
Nedostatak vitamina D kod djece i odraslih: Koji su simptomi i posljedice?
Za sobom povlači brojne tegobe
Nedostatak vitamina D kod djece i odraslih: Koji su simptomi i posljedice?
zabava
Poznata pjevačica vikala s balkona pa dobila neugodan odgovor i nasmijala društvene mreže
Brutalno
Poznata pjevačica vikala s balkona pa dobila neugodan odgovor i nasmijala društvene mreže
Bizarna scena iz Šibenika nasmijala publiku! Pogledajte tko je svratio na kavu
Urnebesno
Bizarna scena iz Šibenika nasmijala publiku! Pogledajte tko je svratio na kavu
Influencer razotkriven u prijenosu uživo nakon što mu je ukradena kapa
Raskrinkan
Influencer razotkriven u prijenosu uživo nakon što mu je ukradena kapa
tech
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Otkriveni skriveni nabori
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Jedna od najvećih zvijezda u našem svemiru sprema spektakularnu eksploziju, pitanje je samo kada?
1500 puta veća od Sunca
Jedna od najvećih zvijezda u našem svemiru sprema spektakularnu eksploziju, pitanje je samo kada
Lockheed Martin predstavio "Raptor 2.0", poboljšanu verziju jednog od najmoćnijih američkih borbenih zrakoplova
Velika prilagodba
Lockheed Martin predstavio "Raptor 2.0", poboljšanu verziju jednog od najmoćnijih američkih borbenih zrakoplova
sport
Ždrijeb: Rijeka saznala protivnika u osmini finala Konferencijske lige
sretno!
Rijeka saznala protivnika u osmini finala Konferencijske lige! Najgore moguće
Ždrijeb Lige prvaka: Prvaku pravi spektakl, nevjerica u Realu i Manchester Cityju
SPEKTAKL KAO UVIJEK
Ždrijeb Lige prvaka: Prvaku pravi spektakl, nevjerica u Realu i Manchester Cityju
Skok Hrvatske na UEFA ljestvici: Prestigli smo ligu koja je donedavno bila daleko ispred nas
MOGLO BI BITI JOŠ
Skok Hrvatske na UEFA ljestvici: Prestigli smo ligu koja je donedavno bila daleko ispred nas
tv
Tajne prošlosti: Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
TAJNE PROŠLOSTI
Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
Tajne prošlosti: Jako je zabrinuta za nju, nije joj jasno što joj se događa
TAJNE PROŠLOSTI
Jako je zabrinuta za nju, nije joj jasno što joj se događa
Crno more: Usprkos svemu i dalje osjeća da je ona njezina kći
CRNO MORE
Crno more: Usprkos svemu i dalje osjeća da je ona njezina kći
putovanja
Kviz općeg znanja: Izazivamo vas da na sva pitanja odgovorite točno!
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Izazivamo vas da na sva pitanja odgovorite točno!
Zamrznut u vremenu: Talijanski gradić u kojem su smjeli živjeti samo tvornički radnici i njihove obitelji
Crespi d’Adda
Zamrznut u vremenu: Talijanski gradić u kojem su smjeli živjeti samo tvornički radnici i njihove obitelji
Burgeri kakve još niste probali u Zagrebu: Novo mjesto za ljubitelje street fooda u centru grada
Paratha Smaaash
Burgeri kakve još niste probali u Zagrebu: Novo mjesto za ljubitelje street fooda u centru grada
novac
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Električni mini
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Putnici poznatu aviokopaniju proglasili najgorom: Svaki treći imao je problema tijekom leta
Velika anketa
Putnici poznatu aviokopaniju proglasili najgorom: Svaki treći imao je problema tijekom leta
Božo Šaravanja: Wiener uskoro otvara polikliniku u Novom Zagrebu
Od chatbota do polikinike
Božo Šaravanja: Wiener uskoro otvara polikliniku u Novom Zagrebu
lifestyle
Kolač mjeseca: Brzinaki kolač s jabukama bez miksera
Kolač mjeseca
Kolač od jabuka: Ovakve recepte ste najviše pripremale u veljači, evo jedan bez vage
Bobovi devedesetih: Frizure slavnih žena koje i danas želimo kopirati
UVIJEK OMILJEN
Galerija zbog koje se krati kosa: Pogledajte ikone devedesetih i njihove bobove koje i danas želimo nositi
Traperice koje smo obožavali devedesetih hit su 2026. godine
NOSITE LI IH VI?
Vraćaju se traperice koje smo nosile 90-ih, izdvojile smo 10 fantastičnih modela
sve
Znate li čija je ovo kći?
18-godišnja ljepotica
Znate li čija je ovo kći? Tata joj je bivši dinamovac, a mama jedna od najvećih domaćih zvijezda
Kćeri i supruga Marka Perkovića Thompsona na premijeri filma ''Diva'' u Splitu
na posebnu večer
Evo kako izgledaju Thompsonove tri kćeri, prvi je ovo izlazak blizanki Katarine i Cvite!
Ždrijeb: Rijeka saznala protivnika u osmini finala Konferencijske lige
sretno!
Rijeka saznala protivnika u osmini finala Konferencijske lige! Najgore moguće
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene