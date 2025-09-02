Crni niz na hrvatskim cestama! Priprema se novi zakon: Rastu kazne, a evo što je u fokusu

U prometnoj nesreći kod Preloga u utorak je poginuo 42-godišnji muškarac. On je 195. žrtva koja je ove godine, do danas, izgubila život u prometu. Muškarac koji je skrivio tu prometnu nesreću pobjegao, ali ga je policija pronašla i privela te ga sumnjiče za izazvanje prometne nesreće, ali i napuštanje mjesta nesreće.

"Ovo je još jedan slučaj koji govori da se to ne isplati. Odnosno, ako netko i bude sudionik prometne nesreće, treba ostati na mjestu nesreće, a pogotovo da treba napraviti sve što je moguće da se pruži pomoć unesrećenoj osobi", rekao je Josip Mataija, voditelj službe za sigurnost cestovnog prometa Ravnateljstva policije.

Unatoč kamerama za nadzor brzine, ali i čestim akcijama prometne policije, statistika je i dalje katastrofalna. Na pitanje reportera Dnevnika Nove TV tko je kriv za takvu situaciju, Mataija je odgovorio: "Ne bih ja rekao da su statistike katastrofalne. Uspoređujemo se s prošlom godinom koja je, praktički, bila najbolja u povijesti, izuzev one covid godin."

Objasnio je i da je ove godine stanje specifično jer je ukupno broj prometnih nesreća manji za dva posto, a četiri posto je i manji broj prometnih nesreća s lakše ozlijeđenim osobama, dok je broj teških tjelesnih ozljeda manji za 12 posto.

"Međutim, naraslo je ono što je najgore, a to je broj smrtno stradalih osoba za 29. Policija radi svoj posao, mi ćemo i raditi. Utvrdili smo gotovo 600 tisuća prekršaja i to jako puno govori", rekao je Mataija.

Budući da građani, unatoč kaznama, nastavljaju činiti prometne prekršaje, voditelj službe za sigurnost cestovnog prometa je naglasio da će se ići na izmjene Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

"Podići ćemo određene kazne jer očito da ove kazne ne djeluju na vozače da ne čine te prometne prekršaje. Ipak mislim da tu trebamo baciti akcent na pojedinca jer nigdje policija na svijetu nije sama uspjela riješiti problem sigurnosti na cestama. Po meni, ključ je da taj pojedinac koji sjedne za volan razmisli o svom ponašanju i na taj način zaštiti sebe, one koji su u vozilu, ali i sve druge sudionike u prometu", naglasio je.

U fokusu novog zakona, kaže Mataija, bit će korištenje sigurnosnog pojasa.

"Imamo određenih problema i s vozačima koji skrivaju registarske pločice, a podići ćemo i kazne za nenošenje kaciga za romobile. Dosta ćemo novčanih kazni podići", dodao je.

Radna skupina za novi zakon već je osnovana, pripremaju se izmjene, a Mataija vjeruje da bi one mogle biti upućene u proceduru početkom iduće godine.

Posebno pitanje kojim će se policija pozabaviti bit će i sve veći broj romobila u prometu.

"Želim upozoriti posebno roditelje, dobna granica je 14 godina, dakle mlađe dijete uopće nema pravo voziti romobil. Kumovi i roditelji, nemojte kupovati romobil djeci jer ona to nemaju pravo voziti. Možda ćete ih usrećiti u tom trenutku, međutim, možete unesrećiti sebe i sve ostale ako se nešto dogodi", upozorio je Mataija.

Što je još Josip Mataija rekao Domagoju Mikiću pogledajte u videu u nastavku.